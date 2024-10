O quão difícil cada dia mais

Oi, meus leitores, quanto tempo não escrevo não é mesmo? Mas, cá estamos nós novamente. E hoje, meus leitores, o texto é um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Esse texto é apenas uma tentativa de um relato ou desabafo, talvez.

Então vamos lá. Sou só eu ou vocês estão notando que hoje em dia está cada dia mais estranho o jeito das pessoas? No sentido de se relacionar com pessoas, de logo supor uma coisa, sendo que é outra coisa totalmente oposta, e fora os relacionamentos entre elas. Pessoas apenas se pegando, e não tendo sentimento envolvido, apenas normalizando um romance de fim de semana e pegar sem se apegar?

O quão difícil está, cada dia mais, conhecer alguém, ficar com alguém, pois hojeem dia não é apenas mais beijo, é beijo e sexo logo no primeiro encontro.

Tempos atrás, era troca de olhares, e aquela troca que sempre tem quando nos olhamos. E depois, sim, logo em seguida vinha um beijo. Será que essa geração perdeu realmente o valor, no sentido do amor, do lado romântico, do lado quântico da emoção. Hoje é só supressão com emoção, sem romantismo?