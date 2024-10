Mariano Cristino: Segurança digital e crescimento dos bancos

Impulsionados pela crescente demanda por soluções financeiras acessíveis, os bancos digitais são uma das grandes inovações das últimas décadas. Ganhando destaque pela conveniência e agilidade, essas instituições surgiram enfrentando dúvidas de parte da população com relação à segurança. No entanto, com a expansão virtual, esses bancos seguem adotando tecnologias cada vez mais avançadas para garantir a proteção de seus clientes.

Criptografia de ponta a ponta é fundamental para a segurança dos bancos digitais, protegendo transações e impedindo a interceptação de dados por terceiros. Além disso, hoje detecção e prevenção de fraudes são aprimoradas com algoritmos avançados e inteligência artificial, que analisam padrões de comportamento e identificam atividades suspeitas em tempo real, permitindo bloquear rapidamente transações fraudulentas.

Outra ação tem sido investir na educação dos clientes sobre segurança cibernética, oferecendo orientações sobre senhas seguras, identificação de e-mails de phishing e proteção de informações pessoais online. Essa abordagem fortalece a segurança de toda a comunidade bancária digital.

Os aplicativos bancários hoje são projetados com múltiplas camadas de proteção para garantir a integridade, confidencialidade, disponibilidade e autenticidade das informações dos clientes. Dentre o que usamos de mais moderno, um firewall restringe o acesso a usuários no Brasil e identifica comportamentos anômalos.

A confidencialidade é assegurada por técnicas de mascaramento de informações e autenticação multifator, que exigem senha ou impressão digital para acessar o aplicativo e uma segunda senha para transações. Para além de tudo isso, é necessário garantir a disponibilidade nesses sistemas. Para isso, o monitoramento contínuo e os serviços redundantes na infraestrutura da AWS, assegurando acesso contínuo às contas e transações.

Em meio a oportunidades e ameaças, profissionais e instituições vêm trabalhando lado a lado para garantir a segurança dos clientes com uma certeza: a digitalização dos bancos é uma realidade que só tende a crescer.