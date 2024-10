Guilherme Diniz Irff: Educação de Fortaleza: crescer em qualidade e equidade

Entre 2012 e 2024, a rede municipal de ensino de Fortaleza apresentou inúmeros avanços nos índices educacionais, o que demonstra uma revolução na qualidade do ensino. Os resultados do Ideb são uma demonstração deste salto, que ocorreu mesmo diante dos desafios impostos pela pandemia de Covid-19.



Em 2023, Fortaleza superou as metas estabelecidas pelo Inep, atingindo 5,8 nos Anos Iniciais e 5,2 nos Anos Finais. Nos Anos Iniciais, o Ideb passou de 4,2 em 2011 para 5,9 em 2023, enquanto nos Anos Finais, o índice avançou de 3,5 para 5,2 no mesmo período. Ao longo desses 12 anos, a educação de Fortaleza não enfrentou nenhum retrocesso na aprendizagem das crianças.



A melhoria na alfabetização também é um destaque a ser ressaltado. Em 2012, apenas 53,8% das crianças da capital eram alfabetizadas na idade certa. Em 2023, esse percentual saltou para 93,9%. O que isso significa? Vivemos, hoje, na capital que é líder em alfabetização no Brasil.



Na Educação Infantil, o número de matrículas cresceu 141%. Nos últimos anos, foram criados 95 Centros de Educação Infantil (CEIs) e 64 creches parceiras. Vale destacar que 34 supercreches com berçários foram inauguradas pela atual gestão.



Fortaleza também avançou na Educação Inclusiva. O número de matrículas passou de 2.237 em 2012 para 19.480 em 2023. Em parceria com o Iprede, a Rede Municipal também inaugurou o Centro de Referência para o Atendimento de Crianças com TEA e outros transtornos do Neurodesenvolvimento.



A valorização e a formação dos profissionais da educação também foram uma prioridade. As oportunidades de financiamento de mestrado e doutorado e intercâmbio pedagógico internacional são exemplos dessas políticas.



Todas essas conquistas são resultados de investimentos em políticas públicas bem estruturadas que têm sido fortalecidas nesses últimos 4 anos sob a liderança do prefeito José Sarto e pela ex-secretária de Educação, Dalila Saldanha. Com grande foco na redução das desigualdades educacionais, essas iniciativas impulsionaram uma verdadeira transformação na educação de Fortaleza.