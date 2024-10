A previsibilidade do resultado eleitoral em Maceió

Conforme as pesquisas de intenção de voto já indicavam, o atual prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (JHC), do PL, reelegeu-se em primeiro turno nas eleições municipais, representando a federação/coligação "A força do trabalho" (Republicanos, PL, PP, Pode, PRD, União, Cidadania e PSDB).

Com a eleição matematicamente definida com 83,34% dos votos dos eleitores da capital mais bolsonarista do Nordeste, JHC venceu o candidato Rafael Brito, do MDB, e da coligação/federação "Maceió levada a sério" (MDB, PSB, PDT, PSD, PC do B, PT, PV), que teve 12,62% votos.

Apesar de a coligação vencedora "A força do Trabalho" representar partidos ainda alinhados com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e a "Maceió levada a sério" ao atual presidente Lula, o cenário nacional teve pouco impacto nesta eleição municipal.

Neste pleito, questões locais, estaduais e disputas entre grupos políticos tiveram peso maior que a polarização nacional das últimas eleições majoritárias. O grupo vencedor, de JHC e seu vice, o senador Rodrigo Cunha, alinham-se a Arthur Lira, e o perdedor, aos Calheiros e ao governador Paulo Dantas.

Havia uma expectativa de que o desastre-crime causado pela exploração do sal gema pela Braskem que afundou bairros inteiros na cidade de Maceió mobilizasse o debate eleitoral neste ano, mas não foi o que ocorreu.

O tema foi explorado nas propagandas eleitorais, mas, como o candidato, agora eleito, não compareceu a nenhum debate, essa questão não definiu os rumos e os resultados eleitorais. O que foi explorado foram os projetos realizados pelo atual prefeito e que, conforme o resultado eleitoral, recebeu um accountability positivo

pelo eleitorado.

Quanto à composição da Câmara de Vereadores, o resultado até o momento indica pouca renovação. Boa parte dos atuais vereadores se reelegeu, maioria da coligação/federação "A força do trabalho", e alguns nomes novos devem ser eleitos pela "Maceió levada a sério", mas não modificando a maioria governamental ligada ao prefeito reeleito. Possivelmente haja uma maior representação feminina na próxima legislatura. n