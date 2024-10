Manfredo Oliveira: Religião e Política

O Papa Francisco, em sua Exortação Apostólica "Alegria do Evangelho", faz uma análise da realidade com critérios evangélicos. Hoje, a partir destas considerações, devemos perguntar: quais são as grandes opções que devem estar presentes ao colocarmos nosso voto na urna? Uma primeira consideração é a respeito da ética na política. O comportamento ético é essencial na vida do/a cidadão/ã e, especialmente, para os/as que pretendem dedicar-se ao serviço da sociedade, do bem comum, o serviço público. Nenhuma política radicada na corrupção levará a uma sociedade justa, democrática, solidária e equitativa.

Em sua encíclica Fratelli Tutti, o Papa afirma que a política deve ser um serviço para o Bem Comum. Assim, os principais pontos que compõem a "boa política" são: 1) Serviço ao bem comum: serviço não por interesses pessoais ou de grupos específicos, mas para o bem de todos/as, especialmente dos mais vulneráveis e marginalizados; 2) Respeito pela dignidade humana: todas as políticas devem respeitar e promover a dignidade de cada pessoa, reconhecendo que todos/as são iguais em dignidade e direitos; 3) Promoção da justiça social: a política deve lutar contra a desigualdade e promover a justiça social, garantindo que todos/as tenham acesso a oportunidades e recursos necessários para uma vida digna; 4) Combate à corrupção: a boa política combate a corrupção em todas as suas formas, promovendo a transparência e a responsabilidade nas ações governamentais; 5) Cuidado com a criação: a política deve incluir o cuidado com o meio ambiente, promovendo o desenvolvimento sustentável e a proteção da criação; 6) Diálogo e inclusão: a política promove o diálogo, a participação ativa e a inclusão de todos os stores da sociedade, valorizando a diversidade e buscando soluções através do consenso; 7) Paz e reconciliação: a boa política deve ser um instrumento para construir a paz e promover a reconciliação entre os povos, combatendo a violência e os conflitos.

Para o Papa, esses princípios refletem uma política que verdadeiramente serve às pessoas e constrói um mundo mais justo e fraterno. Tudo isso implica, em primeiro lugar, universalizar os direitos humanos, políticos, civis, econômicos, culturais e ambientais. A situação em que nos encontramos nos ajuda a visualizar inúmeras tarefas: garantir um sistema de saúde pública de qualidade, assim como de educação, transporte, saneamento básico; garantir uma efetiva segurança pública, em que as forças responsáveis pela proteção dos cidadãos protejam os seus direitos; promover a liberdade de informação e de expressão para todos/as os cidadãos/ãs; nesta época de tecnologias avançadas e de alta produtividade promover a redução da jornada de trabalho, sem redução do salário, de modo que não falte meio de trabalho para ninguém; colocar a vida no centro da organização da sociedade e não os lucros das empresas; construir um modelo econômico centrado nas pessoas, na realização de seus direitos e numa relação harmoniosa com a natureza como condição irrecusável para enfrentar a gravíssima crise ecológica. Daí a necessidade de investir nas energias renováveis, caminhando para o gradual fim da utilização de fontes de energia prejudiciais ao meio ambiente.