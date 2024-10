Conceição Martins: É preciso ter responsabilidade ao cuidar de animais

Quantos de nós consideramos animais como parte da nossa família e dispomos de tempo, dinheiro e atenção para cuidar dos nossos companheiros de estimação? Com certeza, a maioria de nós. Todo esse amor também reflete em uma questão chamada responsabilidade! Isso perpassa não só pela responsabilidade que existe dentro da nossa casa, mas principalmente fora dela. Petshops, hospitais veterinários e todos os locais que têm uma atenção voltada para pets devem ter cuidado redobrado quando há o intuito de cuidar.

É preciso que nesses locais existam profissionais qualificados e pessoas responsáveis por cuidar de vidas que são muito importantes para nós, seres humanos. Um dos exemplos de irresponsabilidade que pode ocorrer no dia a dia de hospitais veterinários é no momento da castração. Às vezes, uma dosagem incorreta no momento da anestesia do pet, ou uma complicação, pode resultar na perda da vida do mesmo. Por isso, é ideal acompanhar de perto o animal durante e após a cirurgia para identificar e tratar rapidamente quaisquer complicações que o pet venha a ter.

Minha sugestão é que, se você, empresário ou até setor público, não tiver condições de cuidar perfeitamente desses animais, não o faça. A morte de um animal de estimação por erros médicos ou falta de cuidado pode abalar uma estrutura familiar para sempre. Além disso, é crime! Segundo o Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Ainda vale ressaltar que algumas leis distritais determinam também que estabelecimentos responsáveis por animais domésticos instalem, em suas dependências internas, sistema de monitoramento de áudio e vídeo que possibilite o acompanhamento dos animais. No Rio de Janeiro, por exemplo, houve um caso em 2021 em que um juiz condenou uma veterinária a indenizar uma cliente, a título de danos morais. A gata de estimação da autora do processo faleceu depois da castração, e a profissional foi responsabilizada por negligência médica.

Portanto, fica mais uma vez a observação de que devemos cuidar daqueles que são importantes para nós. E se você escolheu uma profissão para chamar de sua, como é o caso dos veterinários e daqueles que são proprietários de petshops, esse trabalho deve ser feito com maestria e com total responsabilidade!