José Vital: Sua profissão está condenada a mudar

Foto: Arquivo Pessoal José Vital. Publicitário na Agência TEIA DIGITAL.

As novidades e avanços das novas tecnologias da Inteligência Artificial (IA) são notícias diárias. Há sempre uma IA mais rápida, abrangente e inovadora frente às anteriores, para indústrias, saúde, finanças ou comunicação. Os algoritmos vão silenciosamente ocupando nosso cotidiano.

Yuval Hoah Harari, em seu recente livro Nexus, nos alerta: "Em vista da magnitude do perigo, a Inteligência Artificial deveria ser de interesse para todos os seres humanos. É a primeira tecnologia na história capaz de tomar decisões e criar novas ideias por si mesma."

No mundo do trabalho, as formações e profissões passam a ser absolutas incógnitas. Anos de estudo serão adequados para, após a formação, me inserir no mercado profissional? Quanto tempo de trabalho útil terei, antes que meus conhecimentos fiquem defasados ou desnecessários, frente ao avanço da IA?

Ter inserção profissional ativa é fator central de estabilidade nas sociedades contemporâneas. Desemprego gera abalos profundos para nossa dignidade e nossas famílias. A perda da esperança abre portas para o desespero, onde a demagogia e simplismos dos "contra o sistema", se apresentam e se fortalecem. Os falsos profetas arrebanham as almas desesperadas pela volta ao passado com promessas de segurança em profissões estáveis, que não mais existem. Os menos e os mais qualificados, serão atingidos pelas capacidades operacionais das novas tecnologias de IA, para enriquecimento de poucos e empobrecimento de milhões, no Brasil e no mundo. O totalitarismo e conservadorismo se espraiam, como tentativas desesperadas de mudanças sociais. Estejamos alertas. Foi num contexto semelhante, de desespero social, que surgiu o fascismo.

Em tal cenário, três situações: nos requalificar para o mercado profissional, nos reinventar alterando nossas profissões ou sermos descartados do mundo do trabalho. A insegurança social vai ficar cada dia mais evidente, com o avanço do desemprego tecnológico afetando milhões.

Não há retorno. Nossa única possibilidade é que a sociedade, os parlamentos e governos, conheçam e preparem, com antecedência, regulações e iniciativas para a proteção dos trabalhadores, das famílias e da Nação.

Somando Inteligência Artificial com a robótica e a crise ambiental, o tamanho da encrenca fica claro. Hora de nossa espécie Homo sapiens mostrar sua sabedoria, enfrentando os tempos mais desafiadores da história da humanidade.