Socorro França: Dignidade para as pessoas idosas

Foto: Divulgação Socorro França, secretária dos Direitos Humanos do Ceará

Iniciamos o mês de outubro celebrando o Dia Internacional da Pessoa Idosa (1/10). Faço hoje uma reflexão de que vivemos um momento muito rico no Brasil onde o país envelheceu. O último censo do IBGE, de 2022, mostra que a população idosa cresceu em 57,4% frente a 2010. Precisamos ter políticas públicas efetivas e assertivas que correspondam a essa população.

Se hoje podemos falar em desenvolvimento, tecnologia, políticas de inclusão, é graças àqueles que, no passado, lutaram por um país melhor. Não podemos esquecer que as conquistas de hoje se relacionam diretamente a um povo que lutou e construiu estradas, palmilhando o caminho para que as conquistas aconteçam hoje. Aquelas que são hoje pessoas idosas, foram um dia responsáveis pela construção de um Brasil solidário e de inclusão que vivemos hoje.

Por isso é tão importante combatermos cada vez mais o etarismo e não admitir nenhum tipo de preconceito contra pessoas idosas. Com o governo Elmano de Freitas, trabalhamos nesse sentido todos os dias na Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih). A partir da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Pessoas Idosas, temos uma atuação direcionada ao amparo a essa população e ao incentivo ao protagonismo das pessoas idosas.

Além de trabalharmos na construção e no fortalecimento de políticas públicas para essa população, acompanhamos casos de violências que infelizmente ainda acontecem m pessoa idosa, e nos chegam por meio do Observatório de Indicadores de Direitos Humanos via Disque 100.

O governo, a sociedade e a família são responsáveis por promover o envelhecimento com dignidade a todas as pessoas. Todos temos direito de viver de forma saudável e ativa, livre de violências, durante toda a vida. Estamos empenhados, enquanto Estado, a melhorar a vida da população idosa, especialmente dos mais vulneráveis. Temos de seguir lutando por aqueles que não tem voz.

As pessoas idosas representam uma importante parcela da nossa população. Merecem atenção, cuidado e políticas públicas direcionadas. Reforço nosso compromisso e peço o apoio de todos: que estejamos sempre de mão estendida para cuidar de quem um dia cuidou de nós. n