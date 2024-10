Rosane Aguiar: Peritos forenses são os pilares invisíveis

Foto: Arquivo Pessoal Rosane Aguiar. Presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais de Natureza Criminal do Estado do Ceará (Sindiperitos).

No intrincado cenário da justiça criminal do Ceará, há um grupo de profissionais cujo trabalho é essencial, porém muitas vezes pouco reconhecido: os peritos forenses. Responsáveis por analisar minuciosamente as evidências coletadas em cenas de crime, esses especialistas desempenham um papel fundamental na busca pela verdade e na garantia da justiça.

Dotados de expertise técnica e formação rigorosa, os peritos forenses são os artífices por trás das investigações que ajudam a elucidar crimes complexos, desde homicídios e acidentes. Seu trabalho não se limita apenas à coleta de dados, mas inclui a interpretação precisa dessas informações, o que é crucial para a formulação de argumentos sólidos em processos judiciais.

Além das suas contribuições diretas para as investigações criminais, os peritos forenses desempenham um papel vital na identificação de substâncias por meio da toxicologia forense e da análise avançada de amostras biológicas. Utilizando tecnologias de ponta, como biologia molecular e genética forense, eles conseguem desvendar mistérios que desafiam a lógica comum.

No entanto, todo esse trabalho, muitas vezes, fica invisível. Valorizar os peritos, investir em capacitação contínua, atualização tecnológica e melhoria das condições de trabalho são necessários para garantir que os peritos possam desempenhar suas funções com excelência, precisão e motivação contínua.

E para que tenham voz, essa classe conta com o Sindiperitos Ceará, que tem sido um defensor incansável dos interesses desses profissionais, trabalhando para garantir que tenham todas as condições necessárias para realizar seu trabalho de maneira eficaz e responsável. Sob a liderança do sindicato, os peritos forenses podem lutar para ter seus direitos reconhecidos e garantir a segurança e a tranquilidade da população cearense.

Os peritos forenses não são apenas cientistas dedicados; são fundamentais para a manutenção da ordem e da justiça na sociedade. Seu trabalho meticuloso e sua dedicação incansável são essenciais para resolver crimes, trazer paz às famílias afetadas e garantir que todos possam confiar no sistema judicial.

Portanto, é imperativo reconhecer e valorizar os peritos forenses no sistema de justiça do Ceará, porque são verdadeiros guardiões da verdade e da justiça e trabalham incansavelmente nos "bastidores" para garantir um futuro mais seguro e justo para todos.