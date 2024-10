Antonio Jorge Pereira Júnior: Unifor, Centro de Excelência em Neurodireito

Foto: Divulgação Antonio Jorge Pereira Júnior, doutor e mestre em Direito - USP, professor do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito da Unifor

De 28 a 30 de outubro, a Unifor sediará o III Seminário Internacional sobre Neurodireito e Direitos Humanos, gratuito e aberto ao público, realizado em formato semipresencial no Auditório da Biblioteca Central. As inscrições são feitas online.

Organizado por um grupo de pesquisa dedicado aos Neurodireitos, vinculado à Unifor, e registrado no CNPq, o seminário reúne professores do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional e do Centro de Ciências Jurídicas da instituição, além de bolsistas de iniciação científica. O grupo integra a Rede Internacional de Neurodireito e Direitos Humanos, lançada em 2022, com pesquisadores da Unifor, Universidad Externado de Colombia e Universidad Austral de Chile. Atualmente, desenvolvem um projeto financiado por editais do CNPq, Capes e VRP/Unifor.

O encontro reúne especialistas em Neurociência, Neurotecnologia e Neurodireito para discutir avanços e desafios. A edição 2024 aborda "Neurotecnologia: o futuro da humanidade" e conta com mais de 30 pesquisadores dos EUA, Inglaterra, Japão, Taiwan, Espanha, Colômbia, Chile, Peru, Argentina, Bolívia e Uruguai, e brasileiros do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Piauí e Ceará. Destaque para Nita Farahany, da Duke University, renomada mundialmente.

Nesta semana, o mesmo grupo foi um dos promotores do simpósio "Direitos Humanos na Era Digital: Desafios dos Avanços da Inteligência Artificial e da Neurociência", durante o IX Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra. Coordenado pelas professoras Ana Maria D'Ávila Lopes (PPGD-UNIFOR) e María Concepción Rayón Ballesteros (Complutense de Madrid - UCM), o painel contou com a participação do desembargador Luciano Lima (TJ-CE) e minha, também professores do PPGD-Unifor, dentre outros. Houve participação recorde de expositores, refletindo o crescente interesse e relevância dos temas no contexto atual de avanços tecnológicos e suas implicações para os direitos humanos.

O Congresso sediado na Unifor será uma oportunidade ímpar para quem deseja saber mais do assunto e explorar o futuro a partir do centro de referência internacional em Neurodireito que se consolida em Fortaleza. Vale a pena participar e ampliar os horizontes do seu conhecimento.