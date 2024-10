José Guimarães : PT no Ceará — a vitória em números

Com uma votação recorde, nós do Partido dos Trabalhadores no Ceará elegemos 46 prefeitos e prefeitas entre 184 municípios nas eleições 2024. O PT se estabelece mais uma vez como uma das principais forças políticas do estado, se destacando no Nordeste. No Brasil, fizemos 248 prefeituras, sem contar ainda as disputas de segundo turno. Em 2020, foram 183, ao todo.

Esse resultado é fruto de um trabalho de organização do nosso partido no Ceará. Como líder do governo Lula e vice-presidente nacional do PT, percorri todas as regiões do estado ao lado do presidente estadual Antônio Filho e demais líderes, justamente como o objetivo de fazer uma eleição histórica, e conseguimos.

Soma-se a isso Fortaleza e Caucaia que ainda podem ter um prefeito petista no 2º turno. Esse é o maior número de prefeituras do PT-CE da história.

Foram eleitos ainda cerca de 30 vice-prefeitos e 384 vereadores e vereadoras em todo o estado. Ipaporanga foi a cidade com o maior número de vereadores petistas eleitos, com 9 parlamentares. Isso não é pouca coisa.

Proporcionalmente, o Ceará deu o segundo maior número de votos para o PT em todo o Brasil. Foram 1.433.717 votos, cerca de 26% dos votos totais no estado. No Piauí, 31,12% dos eleitores votaram no partido.

Além disso, o PT ampliou de 49 para 61 o número de vereadores e vereadoras nas capitais. Quatro vereadores petistas foram eleitos em Fortaleza. Tratando de candidaturas femininas, o PT ampliou de 49 para 61 o número de vereadores e vereadoras nas capitais.

Em 2020, o PT estava presente em 1.584 municípios, elegendo 183 prefeitos e prefeitas, 206 vices em coligação com aliados, e 2.663 vereadores e vereadoras. Agora, elegendo 248 prefeitos(as), 222 vices e 3.118 vereadores(as), além dos 13 municípios em que vai disputar o segundo turno. O PT estará presente em 1.742 municípios.

Nós fizemos uma campanha cuja premissa maior foi o apreço pela democracia, respeito aos adversários e sobretudo com a certeza de que, como uma instituição consolidada, o PT se mantém cada vez mais relevante, revelando quadros, propostas e projetos que foram pensados olhando diretamente para a fonte dos problemas mais latentes do nosso estado.

Um desafio permanente, e que mais uma vez tivemos a honra de contar com a confiança dos eleitores e eleitoras cearenses.