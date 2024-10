Luigi de Morais: Temos o que comemorar no Dia do Médico?

Foto: Arquivo Pessoal Luigi de Morais. Presidente interino do Sindicato dos Médicos do Ceará.

Escolhida em homenagem à fundação da primeira escola de medicina no Brasil, este marco é um momento importante para refletir se temos realmente motivos para comemorar.

O trabalho dos médicos é fundamental para a sociedade, tendo um impacto maior que apenas a atuação nos consultórios e hospitais. Além da promoção da saúde e a prevenção de doenças, também há a relação com a educação e conscientização da população, e contribuições para pesquisa e inovação, que permitem que a medicina e a sociedade evoluam.

No entanto, a realidade enfrentada pelos médicos é de grandes desafios. Muitos profissionais lidam com jornadas extenuantes, baixos salários e uma infraestrutura inadequada. A falta de equipamentos modernos e de manutenção adequada nas unidades de saúde compromete a qualidade do atendimento e sobrecarrega ainda mais os médicos. Esses problemas não só afetam a saúde e a motivação dos profissionais, mas também prejudicam a qualidade do atendimento prestado à população.

A desvalorização da profissão, evidenciada por salários que não correspondem à carga de trabalho e à responsabilidade envolvida, resulta em desmotivação e insatisfação entre os médicos. Além disso, a falta de reconhecimento e suporte adequado são questões que precisam ser urgentemente abordadas.

Neste contexto, o Dia do Médico deve ser mais do que uma simples comemoração. É uma oportunidade para refletir sobre os desafios enfrentados e para lutar por melhorias concretas. O Sindicato dos Médicos do Ceará reivindica mudanças significativas para melhorar a situação dos profissionais de saúde, incluindo aumentos salariais adequados, investimentos em infraestrutura e equipamentos, e um maior reconhecimento profissional. Essas medidas são essenciais para garantir que os médicos possam oferecer um atendimento de alta qualidade e sejam devidamente valorizados por seu trabalho.