Ana Paula Ribeiro Rodrigues: Semana Universitária Uece: inclusão e conhecimento

Foto: Arquivo Pessoal Ana Paula Ribeiro Rodrigues. Coordenadora do evento e pró-reitora de Pós-graduação e Pesquisa da Uece.

No período de 21 a 25 de outubro, a Uece realizará a 29ª edição do seu maior evento acadêmico-científico, que é a Semana Universitária (SU). O evento é muito especial, pois reúne, durante uma semana muito intensa, cheia de aprendizado, troca de conhecimentos, cultura, debates, diversão e muita alegria entre professores, pesquisadores, alunos (graduação e pós-graduação) e servidores.

A SU é organizada pela Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa, em parceria com as Pró-reitorias de Graduação (PROGRAD), de Extensão (PROEX) e de Assuntos Estudantis (PRAE). Atualmente, a SU tem caráter Integrado e Multicampi, garantindo a ampla participação da comunidade acadêmica nos campi situados na capital e no interior do estado. Desta forma, o evento ocorre simultaneamente nos seguintes Campi: Itaperi (Fortaleza), Feclesc (Quixadá), Fafidam (Limoeiro do Norte), Fecli (Iguatu) e Cecitec (Tauá).

Neste ano, o tema central do evento é "Inclusão e Interdisciplinaridade na Produção do Conhecimento", que destaca a inclusão como ato de promover a diversidade e a participação equitativa entre gênero, raça, etnia, origem socioeconômica, pessoas com deficiência (PCD), entre outros fatores, na produção do conhecimento científico. Para ouvir e aprender mais sobre esse tema, convidamos a Profa. Dra. Cláudia Xavier, docente e ex-pró-reitora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que irá proferir a palestra intitulada "Diversidade, Pluralidade e Equidade na Pós-Graduação e seus Efeitos", durante a solenidade de abertura do evento, que ocorrerá no dia 21 de outubro, a partir das 18h.

Durante toda a semana do evento, teremos vários momentos e atividades como: apresentação de trabalhos científicos, minicursos, palestra sobre empreendedorismo para alunos de graduação e pós-graduação; a II Mostra Cientista do Futuro (evento preparado para alunos do ensino fundamental); I Encontro de Jovens Cientistas; segunda edição do Prêmio Garotas Fazem Ciência; Feira das Profissões, que recebe e atende centenas de alunos do ensino médio de escolas da capital, região metropolitana e do interior, além de apresentações artísticas e culturais. Portanto, convidamos escolas, universidades e centros de pesquisa e inovação para compartilhar conosco momentos ricos e de grande relevância para a construção do conhecimento.