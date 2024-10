Rosemberg Cariry: Téti - 80 Anos. Ave Mãe da Canção Cearense

Foto: Deísa Garcêz/Especial para O POVO Rosemberg Cariry, cineasta e escritor

Quem foi ao Cine São Luiz, na noite da última quarta-feira, dia 9 de outubro, teve o privilégio de vivenciar um desses momentos especiais em que a beleza e a emoção tocam direto ao coração. Ali estava, no palco, a nossa querida Téti, delicada, gestos contidos, como se fosse um pássaro pousado em uma flor de cacto, entre os monumentais monólitos do sertão de Quixadá, que a viu nascer e onde, talvez, tenha afinado a voz com o vento assoviando entre as frestas dos rochedos ou os aboios de vaqueiros ecoando na caatinga. Téti traz consigo a força, a grandeza e o mistério dos sertões profundos.

Sob a direção musical de Luciano Franco e produção de Pedro Rogério e Dalwton Moura, o espetáculo foi um ato celebrativo emocionante não só da vida de Téti, mas também de toda sua arte e do "Pessoal do Ceará". O anúncio da participação de Rodger Rogério e Fausto Nilo elevou ainda mais a emoção dos que estavam no palco e na plateia, especialmente quando o "Barco de Cristal" começou a se mover nas ondas envolventes da cantoria apaixonada dos compositores e recebeu a estrela maior da noite para, com ela, promover uma viagem ao tempo em que todos eram jovens, enfrentavam a gelada São Paulo e sonhavam em fazer música para aquecer corações em todo o Brasil, naqueles tempos duros em que a utopia a todos nós conduzia.

Dirigidas pela voz bonita e por gestos cuidadosos de Pedro Rogério (filho da homenageada), várias vozes se somaram ao canto envolvente e poderoso de Téti, acompanhadas por uma banda de virtuosos músicos. Ali estavam Idilva Germano, Calé Alencar, Pingo de Fortaleza, Tailândia Montenegro, Marcos Lessa, Edmar Gonçalves, Rogério Franco, Rodger Rogério e Fausto Nilo. Flávia Rogério, filha de Téti, Cristiane Holanda, a nora, e Júlia Fiore, neta da cantora; Bárbara Sena, Clara Dourado, Dalwton Moura, Davi Silvino e Henrique Beltrão. Téti, vestida de branco e vermelho, permaneceu sentada, em muitos momentos, a tudo assistindo com grande atenção e visível alegria. Quando se levantava para cantar, a plateia irrompia em aplausos calorosos e vibrantes.

Salve, Téti. Obrigado pela beleza do seu canto e emoção do espetáculo!