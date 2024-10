Fortaleza e os rumos da Reforma Administrativa do Governo Municipal

Foto: Arquivo Pessoal Samuel Leite Castelo. Coordenador do Curso de Especialização em Contabilidade Pública da Universidade Estadual do Ceará (UECE).

Essas dimensões sobre as reformas são relevantes para a discussão das propostas de Evandro Leitão e André Fernandes nas eleições de Fortaleza. Cada candidato apresenta uma visão distinta de como suas propostas impactaram no contexto local.

Ambas as propostas refletem modelos de gestão diferentes. A abordagem de André busca uma reforma estrutural, visando reduzir o tamanho da máquina pública e, com isso, gerar economia para o município e a possibilidade libertar recursos para outras áreas, mas o desafio será garantir que essa reestruturação não prejudique a oferta de serviços essenciais como saúde, educação e segurança. Essa proposta enfrenta o desafio de implementar mudanças drásticas a curto prazo, o que pode encontrar resistência política e administrativa.

Já a de Evandro Leitão envolve uma reforma mais voltada à ampliação da participação social, o que pode tornar uma gestão mais inclusiva, mas sem necessariamente promover uma redução na estrutura administrativa. Também propõe um fortalecimento das políticas sociais, o que pode ser positivo em termos de continuidade, mas pode não atacar problemas de ineficiência e gastos públicos excessivos.

A execução desses projetos políticos dependerá do apoio político na casa legislativa e da capacidade de superar os obstáculos institucionais e técnicos.

As promessas eleitorais dos Candidatos oferecem abordagens distintas para a condução do Governo Municipal. As propostas citadas promoverão mudanças administrativas, e elas são um elemento essencial para o futuro da cidade, no entanto, sua eficácia precisa transcender o campo das promessas, exigindo compromissos concretos e ações consistentes que promovam resultados factíveis para a cidade de Fortaleza. n