Foto: FCO FONTENELE Aumento da temperatura do ar impacta nas plantações cearensesem virtude de solos danificados e secas mais prolongadas no Ceará

Um dos prazeres de pegar a estrada é justamente poder contemplar e registar belas paisagens, principalmente as da região central do Ceará. Mas nessa última (capa do jornal da segunda, 14), além das terríveis queimadas, típicas da época, a temperatura também me chamou bastante atenção. Uma simples foto ao ar livre, dependendo do horário, exige muito mais do corpo e do equipamento.