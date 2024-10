George Melo: Síndico, o bom gestor

Foto: Arquivo Pessoal George Melo. Diretor Executivo da Associação das Administradoras de Condomínios do Estado do Ceará (Adconce).

O papel do síndico é fundamental na boa gestão de condomínios. Ele é o responsável pela administração do dia a dia do local, assegurando que as normas internas sejam cumpridas e que os interesses dos condôminos sejam respeitados.

Uma das atribuições do síndico é a gestão financeira do condomínio. Isso inclui a elaboração do orçamento anual, a cobrança das taxas condominiais, o controle das contas a pagar e a prestação de contas aos condôminos.

Outro fator muito importante é a manutenção e conservação das áreas comuns do condomínio. O síndico deve garantir que as referidas áreas estejam sempre em boas condições. Isso envolve a contratação de serviços de limpeza, jardinagem, manutenção de elevadores, entre outros. Além disso, é responsabilidade do síndico identificar necessidades de reparos e melhorias, promovendo a valorização do patrimônio.

Uma das habilidades imprescindível para o síndico é ser um bom mediador de conflitos. Em um ambiente onde diversas pessoas convivem, é comum que surjam desavenças. O síndico deve atuar como mediador, buscando soluções para conflitos entre condôminos e promovendo um ambiente harmonioso.

Manter uma comunicação clara e transparente com os condôminos é essencial. O síndico deve informar sobre as decisões tomadas, as finanças e qualquer questão que afete a coletividade. A utilização de murais, e-mails e aplicativos pode facilitar essa comunicação e engajar os moradores.

Gerir bem os funcionários como porteiros, serviços gerais, zeladores e outros, é de extrema importância. O síndico é responsável pela supervisão e pela gestão desses colaboradores.

Estar sempre atento a novas tendências e inovações que possam beneficiar o condomínio, como a implementação de tecnologias para segurança e eficiência energética.

Teremos uma grande oportunidade de debatermos a gestão condominial no Expormarket, que se realizará no Shopping Rio Mar Fortaleza, nos dias 25 e 26 de outubro/24, os todos os síndicos estão convidados.