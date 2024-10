André Figueiredo: Tempos desafiadores em um espaço de oportunidades

Foto: Acervo pessoal André Figueiredo Deputado federal (PDT-CE)

O resultado das eleições municipais de 2024 trouxe lições valiosas para o Partido Democrático Trabalhista (PDT). Este momento deve ser encarado como um convite à reflexão estratégica e à ação coordenada. O caminho à nossa frente é desafiador, mas repleto de oportunidades para reafirmarmos nossos ideais e prepararmos um PDT renovado e mais competitivo para 2026.

Nosso foco agora deve ser fortalecer e capacitar as lideranças eleitas. Muitos prefeitos e vereadores iniciaram seus primeiros mandatos, e cabe a nós assegurar que eles recebam formação contínua, estejam bem preparados e se transformem em exemplos de gestão eficiente e comprometida. Isso é essencial para que construamos quadros sólidos que possam disputar as Assembleias Legislativas e a Câmara Federal com chances reais de sucesso.

Outro pilar fundamental é o investimento nos jovens talentos do partido. Já vimos campanhas vibrantes de nossa juventude que honraram as bandeiras trabalhistas e brizolistas. Precisamos continuar dando a esses jovens espaços e o incentivo para que possam se desenvolver politicamente e consolidar suas carreiras. Como Brizola disse: "Tomem o destino de vocês nas mãos próprias de vocês".

Também reafirmamos o compromisso com a ampliação de candidaturas femininas. O PDT acredita que fortalecer essas lideranças é um dever para refletir a pluralidade da sociedade que defendemos.

Nosso compromisso passa ainda pelo fortalecimento dos núcleos de base. Esses espaços são a alma do PDT e exercem um papel estratégico na mobilização social. Apostar neles como canais de diálogo será essencial para ampliarmos nossa presença em cada canto do país.

Além disso, é imprescindível aprimorar a comunicação digital dos nossos eleitos. As redes sociais se tornaram fundamentais para se conectar com o eleitorado. Oferecer ferramentas e treinamento para que nossas lideranças atuem de forma profissional e próxima da população será decisivo para fortalecer nossa mensagem e engajamento.

Nosso partido tem uma história de lutas e conquistas, e é com esse espírito que seguiremos em frente. O resultado de 2024 deve ser visto como um novo ponto de partida. Precisaremos encarar os desafios que virão, sempre com a esperança de que o futuro nos reserva grandes realizações. Como disse Leonel Brizola em 1979: "O essencial é que o Partido se organize e adquira as dimensões que o nosso povo necessita para que então esse Partido seja o seu instrumento".

Aproveitamos e deixamos nossos parabéns aos prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos e vice-prefeitas e aos vereadores e vereadoras eleitos e reeleitos no Brasil. Que nossos candidatos que estão no 2º turno tenham êxito neste domingo.