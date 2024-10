Patriolino Dias de Sousa: Sinduscon Ceará, 82 anos de representatividade

Foto: Arquivo Pessoal Patriolino Dias de Sousa. Presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE).

Em outubro, o Sinduscon Ceará celebra 82 anos de história, consolidando seu papel como a principal voz dos empresários da construção civil no estado. Ao longo dessas décadas, nossa entidade tem defendido os interesses do setor, promovido seu crescimento e contribuído para o desenvolvimento econômico e social do Ceará.

Uma conquista recente que marca essa trajetória é o avanço do Programa Entrada Moradia Ceará. Idealizado pela diretoria do Sinduscon Ceará e abraçado pelo governo estadual, o programa recebeu R$ 200 milhões em recursos, assegurados pelo governador Elmano de Freitas, para reduzir o déficit habitacional e garantir moradia digna para milhares de famílias. Com 600 certificados já entregues, mais de 1.100 pessoas cadastradas foram beneficiadas pelo subsídio de R$ 20 mil para a compra de imóveis, dentro do Programa Minha Casa, Minha Vida.

A cerimônia de entrega dos primeiros certificados, no Palácio da Abolição, foi um marco. Nela, reafirmei que o Sinduscon Ceará não só realiza o sonho da casa própria, mas também impulsiona a economia, gerando empregos e fomentando o desenvolvimento regional. O sucesso do Entrada Moradia comprova que parcerias entre governo, setor privado e instituições financeiras, como a Caixa Econômica Federal, são essenciais para soluções eficazes e sustentáveis.

Ao celebrar 82 anos, o Sinduscon Ceará se destaca por sua capacidade de inovação e protagonismo no desenvolvimento do estado. O Entrada Moradia é um exemplo de como, juntos, podemos superar desafios sociais. A força da nossa atuação está no compromisso com a coletividade e na construção de um futuro mais inclusivo e com melhor qualidade de vida para a população cearense.

O Sinduscon Ceará segue firme no propósito de colaborar com o Governo do Estado e demais entidades em busca de políticas públicas que fortaleçam o setor da construção civil e proporcionem oportunidades de moradia para todos. Celebramos esses 82 anos com a certeza de que nosso trabalho é transformador, e estamos prontos para os novos desafios que estão por vir. Afinal, construir o futuro do Ceará sempre foi, e sempre será, a nossa maior missão.