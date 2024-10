Socorro França: O servidor público é um agente transformador

Foto: Divulgação Socorro França, secretária dos Direitos Humanos do Ceará

Construir políticas públicas efetivas e afirmativas é um lema que guia o trabalho da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih). Esse trabalho feito pelo serviço público tem um potencial transformador, podendo impactar positivamente a vida das pessoas, promovendo dignidade e garantindo qualidade de vida. Esse é o objetivo e nada disso seria possível sem a atuação dos servidores públicos.

Sejam dos poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário, os servidores públicos, aqui incluo os colaboradores das mais diversas categorias, são essenciais na consolidação de uma sociedade mais justa e igualitária. Com a aproximação do Dia do Servidor Público, celebrado nacionalmente em 28 de outubro, uso esse espaço para destacar essa atuação.

O impacto dessa ação é direto e pode ser sentido pela população nos mais diversos espaços. Ao receber uma vacina, ao solicitar um documento, ao ser acolhido em caso de violência, ao utilizar um transporte público, etc., há sempre o trabalho de um servidor, ou melhor, de diversos servidores, até que aquela ação aconteça e chegue às pessoas.

Aquilo que chamamos máquina pública, que faz tantas coisas funcionarem no nosso estado e no nosso país, é um organismo vivo constituído por pessoas. Esse grupo diverso, que se subdivide em tantas atividades, permite a construção, a consolidação e a fiscalização das políticas públicas. É por meio dessa atuação dos servidores que construímos um país democrático.

Com tamanha importância para a sociedade, devemos garantir a valorização desses profissionais em todas as esferas. O primeiro passo é compreender esse valor, dando-lhes condições de trabalho, capacitação e reconhecimento. Cada um que integra esse trabalho tem sua importância e contribui para que a entrega aos cidadãos seja a melhor possível.

As políticas públicas têm enorme importância e impactam na vida de milhares de pessoas. São os servidores públicos que servem à comunidade e fazem das políticas uma realidade que pode ser sentida por todos. Juntos podemos fazer a diferença e construir um Ceará mais humano para todas as pessoas. n