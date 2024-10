Dárdano Melo: O memorial do turismo do Ceará

Está em curso a produção do Memorial do Turismo do Ceará. Ideia oriunda de proposição do Fórum Estadual do Turismo e da Academia Cearense de Turismo, para o qual a Assembléia Legislativa do Ceará, por meio do Deputado Sérgio Aguiar, membro da Comissão de Turismo da ALECE, com o apoio do Sebrae - CE, Fecomércio e do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará, se comprometeu a fazer a publicação do Memorial, com o Sebrae e a Fecomércio dotando o projeto de recursos para fazer os levantamentos dos dados de gabinete e pesquisas de campo para que sejam coletadas as informações necessarias e nesta parte contará com o apoio do IFCE e de sua rede estadual, principalmente com o curso de turismo do campus Fortaleza, além de especialistas convidados que formarão o grupo de trabalho.

Diante do peso global da atividade turística que movimenta 1,5 bilhão de pessoas em viagens internacionais, gerando receitas de 3 trilhões de dólares e no Ceará, segundo o IBGE, o turismo cresceu mais que no Brasil e já representa 11% do PIB do Estado e 20% de Fortaleza. Considerando também a potencialidade turística do Ceará e de sua importância socioeconômica, além de ser um HUB aéreo de referência internacional, já se fazia necessário a identificação dos elementos que causaram este desenvolvimento, dentro de uma linha de tempo e assim registrando as conquistas do turismo para a sociedade.

Outro objetivo do Memorial será identificar a origem e a evolução do turismo no Ceará afim de institucionalizar os acontecimentos relevantes que contribuiram para o atual estágio do desenvolvimento do turismo e servir de fonte de estudos, pesquisas e para futuras referências em políticas públicas.

Tendo o turismo iniciado de forma impírica e sem uma consciência do que seria o fenômeno turístico, as pessoas se deslocavam em raios curtos com objetivos diversos. Somente com o advento da super infraestrutura turística e da promoção dos destinos é que houve incremento siginificativo do fluxo, provocando, além do impacto mercadológico, o interesse do setor público no turismo, dada a repercução da entrada de receitas nas contas governamentais provocando o superávit da balança comercial dentro do agregado macro econômico.

A iniciativa destas entidades marcará de forma indelével os fatos turísticos, com a produção deste material histórico do turismo do Ceará, preenchendo esta lacuna no contexto estadual.