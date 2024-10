Cybelle Borges: ESG como movimento de transformação

Segundo o Relatório da Carbon Disclosure Project, 100 empresas são responsáveis por 71% das emissões de gases de efeito estufa do mundo e apenas 25 empresas produziram mais da metade de todas as emissões industriais entre 1988, ano em que foi criado o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU, e 2015. Isto é mais que a metade de todas as emissões globais de GEE industrial desde o início da Revolução Industrial em 1751, de acordo com o relatório.

Para não ficarmos apenas em uma abordagem pessimista, em 8 de fevereiro de 2024 foram divulgadas pelo CDP sete empresas brasileiras que tiveram nota máxima em divulgação de dados relacionados às mudanças climáticas, segurança hídrica e florestas. A análise abrangeu mais de 23 mil organizações em todo o mundo, entre as quais apenas 1,7% (396 companhias) receberam 'A' em seus relatos e passaram a integrar a 'A List' (Lista A) de pelo menos um dos três temas considerados.

A América Latina passou a ser representada por 14 empresas, 11 delas brasileiras, sendo que sete estão pela primeira vez no grupo, entre elas o Grupo cearense e acionista da Companhia de Cimento Apodi, M. Dias Branco.

Essa é uma tendência sem retorno dos negócios que busca comprovar, através dos seus indicadores, a responsabilidade e compromisso com o planeta. Entretanto, estamos falando apenas do aspecto "Ambiental". Temos ainda o aspecto Social, abrangendo saúde e segurança, inclusão social e justiça climática, direitos humanos, diversidade e desenvolvimento do ser humano, além do pilar "Governança", estrutura de gestão de riscos, de resultados econômicos e financeiros, compliance, combate à corrupção e transparência, que garantirá sustentação aos demais pilares, pois, no mundo empresarial, não tem como ser sustentável sem processos e indicadores de mensuração.

Para resumir, o movimento ESG deve obrigatoriamente estar atrelado ao compromisso da empresa com a transformação social dos seus stakeholders, fortalecendo um novo paradigma de atuação das empresas, voltado para ações de impacto positivo a longo prazo.