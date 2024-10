Ernesto Antunes: Sentimento de mudança

Neste período de acirrada disputa para prefeito de Fortaleza, tenho recebido diversas indagações em quem irei e deverei votar. Quase sempre respondo que voto em quem incentiva o trabalho, empreendedorismo e renda, além de quem respeita os valores éticos e morais.

Como Consultor Empresarial, costumo votar, procurando avaliar o cenário econômico e social em que estamos inseridos, onde a minha decisão de escolha se baseia sempre na situação atual, não priorizando partidos ou padrinhos políticos. Como analista de mercado e negócios, vejo o cenário econômico atual, muito nebuloso, onde infelizmente a economia não deslanchou, causando inúmeras dúvidas para todos os envolvidos na complexa cadeia produtiva, mercadologicamente falando.

O sistema atual de governo não tem contribuído de forma significativa para o aumento da empregabilidade e renda da população, pois faltam incentivos e investimentos para que o setor produtivo e consequentemente o comércio, avancem, mesmo com a elevada carga tributária. Voltando para a questão de escolhas de candidatos, tenho conversado e ouvido, principalmente pessoas que oriundas das universidades, afirmam sentir muita dificuldade de se inserir no competitivo mercado de trabalho, onde no geral, existe uma insatisfação com o modelo atual e um grande desejo de mudança, seja na esfera local ou nacional. Isso se reflete nas pesquisas eleitorais, que dão vantagem para o candidato de direita, que tenta quebrar a longa hegemonia da esquerda e ter alternância de poder.

Nesse período acompanhei de perto o esforço do Secretário da SDE Rodrigo Nogueira, em incentivar o empreendedorismo, através de programas de microcréditos orientados, onde em alguns casos, ainda esbarra na acomodação e no eterno medo das pessoas de baixa renda, de perder os parcos benefícios oferecidos pelo governo. Portanto, existe um sentimento instalado na cidade de mudança, e que caso realmente aconteça, que seja avaliado os fatores positivos e negativos do governo anterior, pois não creio, como disse o senador Cid Gomes, de que "o poder cansa", pois o que cansa é a mesmice, com estratégias repetidas e que nem sempre atende os anseios das novas gerações.