Luciano Cesário: Os impactos da eleição em Fortaleza no Cariri

Luciano Cesário É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Cariri (UFCA). Repórter do O POVO desde abril de 2021.

O segundo turno das eleições em Fortaleza tem potencial de reposicionar o protagonismo de atores políticos do Cariri no cenário estadual. O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêidson Bezerra (Podemos), principal nome de oposição ao governismo no Interior, já declarou estar na torcida pela vitória de André Fernandes (PL), embora não participe ativamente da campanha.

Reeleito pela primeira vez na história da cidade, no dia 6 de outubro, Glêdson é visto como uma liderança em ascensão no Ceará e mantém aliança com Roberto Cláudio (PDT) e Capitão Wagner (União), principais apoiadores do candidato do PL neste "segundo round" na disputa pelo Palácio do Bispo.

Na corrida eleitoral em Juazeiro, o prefeito derrotou o candidato do PT, Fernando Santana, cujo futuro também pode ser impactado pelo resultado das urnas no próximo dia 27. Em uma eventual vitória de Evandro Leitão (PT), atual presidente da Assembleia Legislativa (Alece), o político juazeirense entraria na disputa pelo comando da Casa para o biênio 2025-2026. A hipótese foi levantada pelo líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), durante entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.

Fernando é o 1º vice-presidente da Alece desde 2019. Ele chegou a assumir a Presidência interinamente em dezembro de 2020 após a diplomação de José Sarto (PDT) como prefeito, então titular do cargo. Naquela ocasião, também teve o nome cogitado para ascender ao comando da Casa, mas precisou abrir caminho para Evandro, eleito presidente para os dois biênios seguintes.

O cálculo do passo seguinte, nesse caso, está diretamente relacionado com o resultado do segundo turno. Seria improvável uma investida de Santana na disputa pelo comando do legislativo havendo um retorno de seu par ao legislativo. Já com Evandro na Prefeitura, o caminho estaria livre para bater à porta dos gabinetes na peregrinação pelo apoio da maioria dos colegas.

A busca por protagonismo é ação estratégica para o futuro político de Santana, que já sinalizou a intenção de concorrer novamente à Prefeitura de Juazeiro em 2028. Uma eventual empreitada no comando do Poder Legislativo o fortaleceria nessa peleja.

Glêdson, por outro lado, com o feito inédito da reeleição, assume posição de relevância no debate eleitoral de 2026, sendo o nome de oposição ao PT com maior influência fora da Capital. Tendo aliados na Prefeitura de Fortaleza, o capital político do prefeito poderia aumentar.