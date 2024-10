Fortaleza no rumo certo para seguir avançando

Foto: Julio Caesar FORTALEZA-CE, BRASIL, 16-08-2023 Visita do prefeito José Sarto à sede do Jornal O Povo para encontro com a presidênte Luciana Dummar.(Foto: Júlio Caesar/O Povo)

Fortaleza começa hoje a escrever mais um capítulo de sua história, elegendo o próximo prefeito. Uma história da qual sinto muito orgulho de fazer parte, trabalhando para a construção de uma cidade cada vez mais próspera, igualitária e de oportunidades. Desde o início da gestão, planejamos e realizamos políticas públicas que nos colocaram no rumo certo. É hora de aperfeiçoar e expandir conquistas, que devem ser irreversíveis. Não podemos dar nenhum passo para trás.

Somos o maior PIB do Nordeste, destaque na geração de emprego e renda, a capital que mais capacita. Implantamos dez edições do Meu Bairro Empreendedor, estimulando a economia nas periferias. O desafio agora é ampliar a ação nas comunidades, a fim de distribuir renda com mais equidade geográfica e reduzir desigualdades.

Fortaleza se firmou como um dos destinos turísticos mais desejados. Entregamos a nova Beira-Mar, devolvemos a Ponte dos Ingleses. Trabalhamos para levar esse mesmo padrão para toda a orla e beneficiamos Barra do Ceará, Pirambu, Praia de Iracema e Vicente Pinzón. Nosso desejo é que essa obra siga avançando, fazendo da cidade uma só.

Na educação, nos tornamos referência. Já são 34 supercreches, todas com berçário. Somos exemplo em alfabetização na idade certa. Universalizamos o tempo integral do 6º ao 9º ano e temos a maior cobertura do país nessa modalidade de ensino. Criamos o Passe Livre estudantil. Se seguirmos nesse ritmo, em breve, vamos universalizar a educação infantil e o tempo integral em toda a rede.

Na saúde, que é sempre uma queixa justa da população, também demos grandes passos. Entregamos 3 hospitais, 24 postos de saúde, reformamos outros 96. Implantamos a telemedicina e estamos levando remédio em casa. É preciso agora fortalecer a atenção secundária, ampliando acesso a exames e cirurgias.

Somos a Capital que mais investe na juventude. Entregamos o Cuca Pici, estamos construindo outro no Grande Mucuripe e, com toda a rede, promovemos esporte, capacitação e lazer. Por meio do Juventude Digital, alcançamos cerca de 40 mil jovens, formando para um mercado em expansão.

Com zelo e responsabilidade, avançamos em várias áreas. Estamos há nove anos consecutivos reduzindo o número de mortes no trânsito. Ampliamos nossa malha cicloviária. Conquistamos prêmios internacionais em meio ambiente. Fortalecemos o funcionalismo público, contratando mais de 5.300 aprovados em concursos, incluindo os da Saúde, Educação e Guarda Municipal.

Temos muitos desafios, não há dúvida! Mas estamos sim vivenciando grandes mudanças. Contem com o melhor do meu trabalho até o último dia de gestão. A partir de janeiro, a cidade precisa seguir neste caminho de prosperidade, avançando em políticas exitosas, que precisam ser ampliadas. Fortaleza não pode retroceder. É hora de aprofundar conquistas! n