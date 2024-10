Eu abro a janela

Eu abro a porta

Eu enxergo a luz no fim do túnel

e abraço com força

Dou meus pulos

&

Após, avisto um limão e o apanho dali, caído

Apanho e faço dele (azedo) um bom

e refrescante suco

&

Após, lembro que essa é a premissa

do sistema que estamos inseridos

Diariamente, portas e janelas

são arrombadas e puladas, com raiva,

na raça, com gana de vencer

Eu desejo que pulemos, ocupemos com a força que nos é determinada

E ao fim, que repitamos como mantra

Eu abro a janela

Eu abro a porta

Eu enxergo a luz no fim do túnel

e abraço com força