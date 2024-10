Germana Belchior: Servidor público: qual o seu porquê?

Em 28 de outubro, celebra-se o dia do servidor público. Ele é mais do que um executor de políticas, sendo o elo entre o Estado e o cidadão, garantindo direitos e serviços essenciais que impactam diretamente a vida das pessoas. Sem o servidor, o Estado não chega a quem mais precisa. Educação, saúde, segurança, por exemplo, dependem da dedicação de milhões de servidores. No entanto, quando o servidor perde a conexão com o porquê do seu trabalho, a desmotivação toma conta.

O serviço público precisa ser mais do que um emprego estável. Simon Sinek, em sua obra "Comece pelo Porquê", afirma que o trabalho só faz sentido quando guiado por um propósito claro. Por isso que a liderança tem papel fundamental nessa transformação. Líderes que inspiram e incentivam a reflexão sobre o propósito são essenciais para criar uma cultura de inovação e comprometimento com o bem público.

Mas a realidade do serviço público nem sempre é inspiradora. Muitos servidores enfrentam falta de recursos, estruturas rígidas e pouco inovadoras, descontinuidade de projetos, ambientes de trabalho nocivos, além de gestores despreparados, muitas vezes mais preocupados com o ego do que com o bem comum. Esses fatores podem facilmente contribuir para a falta de engajamento de qualquer profissional.

Afinal, por que manter-se firme no propósito público, mesmo diante de tantas adversidades? A resposta está na essência do serviço público: o impacto na vida das pessoas. Quando o servidor se lembra do porquê do seu trabalho - melhorar a vida das pessoas -, ele resiste aos obstáculos e continua firme no propósito de servir ao cidadão e fortalecer o Estado. O que é bem diferente de defender um governo ou um partido. O serviço público é a materialização dos direitos garantidos pelo Estado, e o servidor é a peça-chave dessa engrenagem. Por isso, nesta data, celebremos todos os servidores que estão verdadeiramente conectados com o sentido de servir. n