Roberto Macêdo: É preciso cuidar também dos mares

Tenho participado de muitos movimentos e instituições que tratam de temas ambientalistas com seriedade. Normalmente, as nossas atenções estão concentradas na superfície do planeta, tais como buscas de preservação ou de recuperação de áreas florestais ameaçadas ou degradadas.

Dei-me conta disso no início deste mês, ao ver um documentário sobre vida marinha, feito em Porto de Galinhas, no litoral pernambucano. Fiquei impressionado com as pesquisas, estudos e trabalhos que estão sendo desenvolvidos naquela área para a sobrevivência dos corais.

No ecossistema marinho, as colônias desses animais, tão vulneráveis quanto apreciados por suas cores e belezas esculturais, são responsáveis pelo abrigo de grande parte das espécies que vivem no mar, onde conquistam parceiros, se reproduzem e atraem presas para se alimentar.

As imagens dão um sinal de alarme, mostrando como o aquecimento global, responsável pelo aumento da temperatura dos oceanos, e, também, como o crescimento da poluição das águas, estão levando os corais ao embranquecimento, à redução de tamanho e à morte.

A ambiência oceânica é pouco conhecida de todos nós. O degelo das calotas polares e dos picos das grandes montanhas e as cheias e secas provocadas pela alteração de regimes pluviométricos são constantemente noticiados, porém, a mesma cobertura ainda não é dada ao que vem se passando com a vida marinha.

O aquecimento das águas dos oceanos e mares que, por um lado, provoca enchentes, desabrigando humanos e destruindo lavouras, e, por outro lado, deixando rios caudalosos em situação de solo rachado, é o mesmo que está causando desequilíbrio nos organismos que vivem nas águas salgadas.

Saí da angústia para a esperança no momento que o documentário mostrou o trabalho de cultivo de corais em fazendas, que vem sendo feito por pesquisadores. A humanidade precisa aprender a cuidar mais do planeta, seja na superfície, seja no fundo do mar. As fazendas de corais que estão sendo replantadas em Porto de Galinhas, como contribuição para a recomposição da fauna marinha, são exemplares como ações para restaurar o equilíbrio ambiental.