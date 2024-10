Carmelo Neto: O avanço da anti-petismo em Fortaleza

A eleição municipal deste ano trouxe um marco histórico para a direita em Fortaleza. 49,62% da população se opôs ao projeto de hegemonia do PT, e isso é muito significativo. O desempenho de André Fernandes, que conquistou mais de 705 mil votos, é a prova de que a nossa mensagem de mudança ecoou forte por toda a cidade.

A votação expressiva revela não apenas o crescimento de um sentimento de mudança, mas a consolidação de um grupo, suprapartidário, da direita a centro-direita, com força e representatividade na 4ª maior cidade do País.

Esse movimento não é ocasional nem passageiro; é uma demonstração de que as pessoas estão cansadas da falta de capacidade dos governantes atuais em solucionar os problemas reais da nossa gente. Enxergamos isso na saúde, com mais de 50 mil pessoas a espera de uma cirurgia no Ceará, na segurança pública, com os índices de violência crescendo de maneira assustadora e até mesmo no quesito responsabilidade fiscal, com um cenário de endividamento nunca antes visto.

O eleitor está desperto, e em várias cidades cearenses conseguimos chegar a vitória. Cito com esperança e entusiasmo o exemplo de Juazeiro do Norte, que decidiu prosseguir com a gestão exitosa do prefeito Gledson Bezerra, que não tenho dúvidas; já se projeta como uma liderança a nível estadual.

Na capital, o avanço foi muito significativo. O que traz uma responsabilidade ainda maior para o PL, que assume um papel de protagonismo e liderança em meio a reorganização das forças políticas do nosso estado. É nosso dever fazer o que as pessoas esperam de nós: fiscalizar os atos do poder executivo federal, estadual e municipal, e nas próximas eleições continuar a apresentar opções que representem esse desejo de mudança cada vez mais presente na sociedade. O crescimento da direita é inevitável, e a nossa capital, mais do que nunca, servirá de vetor para este sentimento que em breve tomará conta de todo o estado. Vamos em frente, com a certeza de que nossa luta é justa e estamos no caminho certo.