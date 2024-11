Um shopping, uma boate, um ateliê, a PI merece

Vesti a blusa verde com estampa de banda cabaçal e logo um cheiro de capim-santo tomou conta do ambiente. A camisa, que veio embalada com cheiro e cheia de simbologias, foi presente de uma marca autoral que acaba de chegar à Praia de Iracema.

É a OcO Club, que agora integra o espaço Casa Iracemar, da estilista Silvânia de Deus, nome forte na história da Praia de Iracema. Silvânia insiste nesse bairro há mais de 20 anos e, assim como a artista referência na moda, eu também acredito muito no potencial da região - apesar dos pesares.

É uma área com histórico de violência urbana e alguns vazios de ocupação? Sim. É um território marcado por abismos de desigualdade social? Também. Porém, a importância da PI segue se impondo para essa cidade tão carente de sentidos.

Enquanto Silvânia habita o número 660 da Rua dos Tabajaras, a vizinhança da estilista vai se expandindo. A ruazinha — que já foi point noturno absoluto com o Mambembe e o Estoril, mas que segue com o Jam Rock, o Ritmo Urbano e outras iniciativas — passou por obra de requalificação em 2020 e está um charme. Cheia de lojas e feirinhas prontas para receber mais e mais fortalezenses e turistas.

E tem mais. Nesta sexta-feira, um novo point da boemia nasce, a boate Fuzuê Club, que está abrigada em prédio que já foi o Gandaia Club e o Amicis Bar. Fica ali coladinho no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, que, inclusive, ganhará logo mais outra vida com a Praça Almirante Saldanha pós-reforma.

Infelizmente, ficou impraticável financeiramente para muitos negócios se manterem com suas casas noturnas nesse perímetro, que há mais de duas décadas é ponto certo para uma boa noitada. A Fuzuê pode ser um novo capítulo, assim como já foi o Órbita Bar, a Dona Santa, o Hey Ho Rock Bar.

Outra novidade já está aberta ao público: a CasaCor Ceará 2024. Localizado na avenida Almirante Barroso, 500, o espaço tem fachada criada pelo arquiteto Luiz Deusdará e é marcado por exuberantes cobogós, que convidam à visita.

Após o representativo evento de decoração, design, arquitetura e paisagismo, o prédio dará lugar a um shopping, que atrairá ainda mais investidores para a região. Mais oportunidades de crescimento. Só um negócio como esse vai resolver uma região? Definitivamente não, mas um shopping, uma boate, um ateliê, uma praça, uma universidade, nossa mudança de discurso… tudo isso somado ganha força. Permitam-me o otimismo, mas há, sim, em curso um reflorescimento desse bairro tão fundamental para a poesia de Fortaleza.