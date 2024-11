Adriana Guimarães Costa: Primeira mulher eleita diretora no Campus Fortaleza do IFCE

Foto: Arquivo Pessoal Adriana Guimarães Costa. Engenheira Sanitarista (UFPA) e doutora em Engenharia Civil - Saneamento (UFC). Diretora de ensino do IFCE Campus Fortaleza-CE.

Há muito aprendi que tudo aquilo que conquistamos e construímos representa a síntese de nossa trajetória, incorpora afetos e desejos que cultivamos e que em nós foram projetados. Sou belenense, vivi minha infância e juventude na pequena cidade de Capanema, no Pará. Sou filha de pai trabalhador da indústria do cimento e mãe educadora. E foi ela, Alice Regina, minha mãe, quem primeiro me inspirou a trilhar o caminho na educação. Desde muito cedo vi sua coragem, determinação e imensa sensibilidade com que tratou seus estudantes na escola em que foi professora por toda a vida.

Como muitas estudantes de nosso IFCE, vivi através da educação pública toda sua força transformadora de destinos. Em Belém, tornei-me engenheira sanitária pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Em Campina Grande, na Paraíba, cursei o mestrado em saneamento, na UFPB. E, aqui, na querida Fortaleza, tornei-me doutora em engenharia civil pela Universidade Federal do Ceará (UFC), quando já ocupava o cargo de professora da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, desde 2008.

Em 2024 completei 18 anos de intensa atuação na docência em diversas modalidades e níveis de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Nessa trajetória foi necessário romper inúmeras barreiras impostas às mulheres que enfrentam, diariamente, o machismo e toda a violência social e institucional a ele associada. Na quinta-feira, 17/10, através de eleições gerais nossa instituição reelegeu o professor Wally Meneses seu reitor, além de 30 diretores-gerais dos campi para o quadriênio 2025-2029. Nesse processo tive a honra de ser escolhida diretora-geral do campus Fortaleza, a primeira mulher eleita em mais de 115 anos de história deste campus.

Nossa campanha buscou encarnar nos diálogos com estudantes, docentes, técnico-administrativos e trabalhadores terceirizados a esperança da mudança, o desejo de tornar nossa instituição ainda mais acolhedora e inclusiva. Acredito que fortalecer a ampla participação política, representativa e democrática em nossa rede é contribuir para que nosso IFCE esteja sempre à altura dos desafios de nosso tempo, garantindo a excelência de uma educação emancipadora, inclusiva, sustentável e com referência social. Com a coragem e a fé que a vida nos exige vamos lá fazer o que será.