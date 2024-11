José Vital: Agite para governar

Dois meses atrás, você imaginaria que por meros 10.838 votos um candidato de extrema-direita, defensor do golpe de 8 de janeiro de 2023, negacionista de vacinas poderia ser o prefeito de nossa Fortaleza?? Um deputado federal que votou convicto que mulheres não podem ter a mesma remuneração que homens, para os mesmos serviços. Isso quase aconteceu!

Tempos de desespero. Foram 20,4% de abstenções, votos nulos e brancos. Em cada 5 eleitores um não se sentiu representado nas candidaturas apresentadas. Muitas explicações para que 705.295 pessoas tenham votado nesta candidatura reacionária que se anunciava como "antissistema". Mas muitos estão desiludidos com a política e políticos, perdem a crença na sociedade democrática e querem um salvador da cidade e da Pátria?

No programa de governo de Evandro Leitão, quais as utopias propostas para serem realizadas e que possam fortalecer uma cidadania organizada, duradora e consistente? Temos inúmeros governos nota 10 em gestão das políticas públicas que são derrotados pelas candidaturas mais oportunistas e aventureiras, de candidatos inexperientes e inconsequentes. De que vale uma grande gestão se não incentiva a participação efetiva da sociedade, dos segmentos organizados e desorganizados, dos moradores nos bairros, e da juventude?

Empoderamento social. Este o grande desafio. Para o PT, responsabilidade maior ainda de quem criou os Orçamentos Participativos, que precisam ser recuperados e incentivados. É hora de também empoderar os servidores municipais das 24 secretarias municipais para melhorar o conhecimento, controle e agilidade nas ações de governo com criação de Conselhos de Administração com funcionários de cada secretaria, de forma colaborativa com os secretários indicados pelo novo prefeito.

Ou inova-se criando e agitando com espaços para uma efetiva representação social ou iremos apenas gerir bem a máquina, a caminho de uma derrota para o conservadorismo nos próximos processos eleitorais. O mesmo desafio colocado para o Governo do Ceará e Governo Federal, que está sendo desconsiderado ou pouco priorizado, com a doce ilusão da competência administrativa de governos. Ser progressista é ser radicalmente democrático e incentivador de consciência e organização da maioria da sociedade. É preciso agitar para governar.