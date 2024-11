Larissa Gaspar: A vitória da democracia

Foto: Divulgação Deputada estadual (PT)

A vitória de Evandro Leitão à Prefeitura de Fortaleza representa mais que um triunfo eleitoral; é uma vitória da democracia e dos valores que nos unem em busca de uma cidade mais justa e inclusiva. Em um momento crucial da nossa história, quando Fortaleza, a quarta maior cidade do país, quase foi conduzida por forças alinhadas à extrema direita bolsonarista, Evandro provou que o diálogo, o compromisso com o social e o respeito às diferenças são os verdadeiros pilares para liderar uma cidade tão plural.

Evandro é um defensor da democracia, da participação popular e dos direitos sociais, pilares fundamentais para uma Fortaleza mais igualitária e atenta às necessidades de todos os seus cidadãos. Diferente de seu oponente, cuja campanha se baseou em mentiras e em um discurso que separa e divide, Evandro mostrou que é possível fazer política com serenidade, propostas sólidas e respeito às diferenças.

A vitória de Evandro também representa a derrota de forças políticas locais que, na tentativa de manter o poder a qualquer custo, se aliaram à extrema direita, distanciando-se de suas origens e de valores democráticos. Esse apoio não passou despercebido pelo eleitorado, que enxergou a falta de compromisso dessas pessoas com as pautas progressistas. A população deu o recado nas urnas: não há espaço para retrocessos e alianças oportunistas contra os interesses do povo.

Fortaleza precisa de gestores comprometidos com políticas públicas para a saúde, a educação, a mobilidade urbana e o combate à desigualdade, e Evandro é a pessoa certa para encabeçar essa missão. Ele conhece as necessidades do povo fortalezense e, com o apoio do Partido dos Trabalhadores (PT) e de diversas siglas e lideranças, seu governo será pautado na inclusão social e no desenvolvimento humano. Sua visão progressista e o compromisso com a justiça social renovam nossa esperança em uma Fortaleza mais humana e acolhedora, onde as oportunidades possam alcançar aqueles que mais precisam.

É com imensa alegria e esperança que celebramos sua vitória. Sob a liderança de Evandro Leitão, nossa capital poderá resistir a retrocessos e reafirmar seu compromisso com uma política que cuida e valoriza cada cidadão. Essa é uma conquista de todos que acreditam na construção de um futuro onde todas pessoas tenham vez e voz.