Reginaldo Manzotti: Missão e vocação

O mês de outubro sempre nos renova um desafio: precisamos ser missionários. E começamos a exercer a missão em nossas famílias. A primeira célula a ser objeto de nossa evangelização é a nossa família, depois nosso quarteirão e, a partir daí as cidades até os confins do mundo.

A Igreja nasce missionária. Jesus era de Belém, porém, um dos lugares onde foi propagar sua Boa Nova, foi em Cafarnaum, num entroncamento de grandes estradas. Dentro dos seus recursos, Jesus foi anunciar o Evangelho onde a Boa Nova poderia "pegar a estrada".

Para semear é necessária perseverança, que vem da vigilância. Se achamos que as coisas serão rápidas, nos enganamos, elas não o são. As coisas para Deus demoram a ser conquistadas. Não adianta termos pressa e desanimar por não vermos resultados imediatos. Tudo acontece no tempo de Deus. Não somos máquinas, e Deus não é, obrigatoriamente, escravo do nosso relógio, da nossa hora.

O Reino de Deus, em nós, é uma construção constante. Largar as redes e dar o primeiro passo é importante, exige audácia, mas a vida é um aprendizado, o discipulado é permanente. Servir é a prioridade. Santa Terezinha, que celebramos no início deste mês, foi uma das primeiras que, mesmo sem ter uma Bíblia, foi muito criativa e "danadinha", ia a Igreja e copiava em seu caderninho os escritos dos Livros Sagrados. Quando esse texto caiu em suas mãos, ela entendeu que ali estava o segredo. Ela entendeu essa lógica diferente de Jesus. Entendeu que ao contrário de pensar na santidade como sacrifício, como algo inatingível, em alcançar a santidade pelos grandes feitos, pelas grandes obras, deveria ser como uma criança, e se fez uma criança nas mãos de Jesus.

Santa Teresinha não só descobriu que no coração da Igreja sua vocação era o amor, como também sabia que o seu coração foi feito para amar. Teresinha entrou com 15 anos no Mosteiro das Carmelitas em Lisieux, na França, com a autorização do Papa Leão XIII. Sua vida se passou na humildade, simplicidade e confiança plena em Deus. Morreu com apenas 24 anos, se fez santa num convento que não tinha mais que 800m². Foi declarada Padroeira das Missões sem nunca ter saído do convento, porque sua oração tinha realmente asas. Conseguiu atingir a Igreja que estava na ponta e os missionários que estavam em missão.

Vamos juntos rezar:

"Minha Santa Teresinha do Menino Jesus,

que prometestes enviar uma chuva de rosas sobre o mundo,

peço-vos: realizai em minha vida vossa consoladora promessa.

Preciso de uma chuva de graças, que lave minha alma nas águas das bênçãos do Pai. Intercedei por mim, junto ao vosso Bem-amado Jesus.

Acompanhai-me com vossas orações, aumentai minha confiança na misericórdia divina. Desejo andar a passos largos no Pequeno Caminho que trilhastes, -

caminho todo feito de dependência e entrega aos desígnios amorosos de Deus.

Alcançai-me a graça de não duvidar do amor que Jesus tem por mim.

Ajudai-me a crer diariamente no amparo de Deus sobre minha vida quando estou aflito (a), quando estou ansioso (a), quando estou enfermo (a), quando me sinto fraco (a) e desencorajado (a) para orar, trabalhar e amar.

Concedei-me, da parte de Jesus, o dom da alegria, a capacidade de sorrir e crer, mesmo quando houver escuridão dentro de mim.

Fizestes do Amor o objetivo e sentido de vossa breve vida.

Enfrentaste com um sorriso todas as provações e nada negaste ao Bom Deus.

Que Jesus, vosso amado esposo,

Caminho, Verdade e Vida esteja sempre comigo e com as pessoas que amo.

Atendei-me nesta graça que com insistência vos peço

(neste momento deve-se fazer o pedido). "

(Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e 1 Glória ao Pai)

Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós!