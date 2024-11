Foto: FCO FONTENELE EVANDRO Leitão ao comemorar a vitória

Após uma disputa acirrada entre os candidatos a prefeito de Fortaleza estava eu novamente com minha câmera a espera do desfecho do segundo turno. Os militantes estavam todos apreensivos até o resultado sacramentar a vitória de Evandro Leitão. A explosão de alegria tomou conta das pessoas. Ficou ainda maior quando o novo prefeito surgiu carregado nos braços.

O momento ficou marcado na história através da minha fotografia, que foi capa da

edição impressa do O POVO de

28 de outubro.