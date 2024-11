Uribam Xavier: O que barramos nas eleições em Fortaleza?

O capitalismo é de direta e de esquerda. Aliás, estes termos surgiram na Europa para classificar os partidos políticos modernos que disputam o poder em função da administração pelo Estado das condições de produção e reprodução da acumulação do capital. No inicio, os capitalistas de esquerda acreditavam no poder da representação política como forma de suplantar o Antigo Regime e fortalecer um capitalismo com igualdade, liberdade e fraternidade para os homens brancos e europeus, pois o pacto social eurocêntrico era racial e colonial.

No pós-guerra, parte da esquerda passou a acreditar que seria possível administrar o capitalismo e ao mesmo tempo garantir um estado de bem-estar social, o que só foi possível em alguns países da Europa e por meio do neocolonialismo imperialista. O resultado foi à crise estrutural do capitalismo — iniciada nos anos de 1970 — e do neoliberalismo como resposta do capital para sua própria crise. A crise do neoliberalismo — entre as décadas de 1980/2010 — fez ressurgir o fascismo, que a imprensa chama de extrema direita.

No Brasil, o fascismo negacionista, golpista, patriota, misógino, patriarcal, homofóbico, racista, sexista, teocrático, neoliberal, que odeia pobre, está organizado em torno do bolsonarismo. Portanto, ao derrotar André Fernandes nas eleições municipais barramos, em Fortaleza, o fascismo na administração municipal e registramos a decadência do Trio Cirosar: Ciro, Roberto Cláudio e Sarto, que, por ressentimentos, se juntaram a ele.

André Fernandes, Carmelo Neto e outros que estão entrando na política com discurso de renovação, mudança e transformação não são nem uma coisa nem outra; são a reatualizacão do conservadorismo, a reprodução do velho por meio de dispositivos modernos de mídias sociais. Na política, não é a idade, mas a visão de mundo que funciona como marcador de mudança estrutural com horizonte emancipatório. Nesse sentido, Ailton Krenak, liderança indígena no país, com 71 anos, autor de "Ideias para adiar o fim do mundo", é mais novo e representa mudança, ao contrário da juventude fascista que vem eclodido em nosso país e no mundo.