Do pré-feito ou prefeito

Finalmente, alcançamos a totalização dos votos válidos de mais uma eleição, que definiu quem será o prefeito de Fortaleza pelos próximos quatro anos.

Antes do resultado tudo estava pré-feito através das promessas de campanha, independentemente de ter orçamento ou não para garanti-las efetivamente. O fato é que ainda não sabemos se elas eram de caráter eleitoral ou eleitoreiro.

Quem votou verá, quem não votou desvendará. Ao assentar-se na cadeira do chefe do poder executivo municipal, o prefeito constatará que não será fácil cumprir o que estava pré-feito no seu plano de governo, principalmente porque os marqueteiros da campanha não estarão mais lhe ajudando a diferenciar o município virtual do município real, além disso ele terá a consciência de que as suas ideias não correspondiam aos fatos e de que a gestão pública no Brasil, com algumas exceções, costuma estar cheia de ratos que adoram mexer no queijo alheio.

Deixando a profundidade de lado, eu quero é ficar descolado de qualquer ideologia que venha a atravancar o progresso da minha cidade, esperando que o pré-feito, o mal feito ou o nunca feito, deixem de ser meros coadjuvantes do filme das ilusões, passando a ser protagonistas do cinema novo, do cinema não mudo, ou seja, que eles passem a ter os papéis principais nas transformações sociais e políticas que o povo tanto merece, assim o que era pré-feito vira bem feito, o que era mal feito vira desfeito e o que era nunca feito vira prefeito.