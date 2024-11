Marcos Soares: Desenvolvimento sustentável, economia do CeOs polos empresariais e o desenvolvimento econômico

Presidente do Centro Industrial do Ceará (CIC)

O Ceará tem se destacado como referência nacional em polos industriais e empresariais, implementando um modelo de negócios bem-sucedido que beneficia toda a cadeia produtiva. Esses empreendimentos geram um impacto positivo na economia e no desenvolvimento sustentável do Estado, ampliando a criação de empregos e renda e melhorando o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) nas regiões onde estão localizados.

Nosso território conta com diversos exemplos de sucesso, como o Polo Químico de Guaiúba, o Polo Industrial Multissetorial de Maranguape e o Polo de Saúde de Eusébio. Esse êxito se deve ao modelo de ocupação condominial e associativista, que integra a gestão tecnológica dos empreendimentos, permitindo que os condôminos foquem na instalação e planejamento, enquanto a administradora assume a responsabilidade pela dinâmica da estrutura funcional externa.

Essa atividade é conduzida pelo Instituto Orbitar nos polos de Guaiúba, Maranguape e no Polo Empresarial Box 116, em Pacajus, que oferece lotes disponíveis para a instalação de indústrias, centros de distribuição, logística, confecções e galpões para locação. Utilizamos o conceito de compartilhamento para oferecer suporte gerencial de qualidade, reduzindo custos e gerando benefícios significativos para os negócios e para os municípios.

No caso do Box 116, as expectativas para a região são as melhores: além da previsão de gerar, ao longo dos próximos três anos, cerca de 500 empregos diretos e 2.500 indiretos, o empreendimento fica próximo ao Polo Industrial Automobilístico de Horizonte, em implantação pelo Estado, que recebeu cerca de R$ 400 milhões em investimentos e deve gerar 255 empregos diretos, na primeira fase.

Toda essa movimentação do mercado não é por acaso. As vantagens são diversas, incluindo a viabilidade de negócios de compra e venda por meio de centrais, o desenvolvimento de projetos, o acesso a mercados e consultorias técnicas e jurídicas, além da orientação sobre incentivos fiscais e conexões com fornecedores de segmentos transversais. Assim, o modelo de negócios dos polos tende a crescer e impulsionar a economia cearense nos próximos anos.