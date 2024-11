No Rancho Fundo

Há tempos que não sigo novelas na Globo ou qualquer outra emissora. Um dia ligo a televisão à tardinha e me chamou a atenção uma música das antigas, a qual gosto muito, estava sendo cantada pela Elba Ramalho. A música que também é o título da novela das seis global, me tornou atenta ao que ali se passava. Fui traída pelo meu propósito de não mais ver novela, diante das singelas cenas que ora se apresentavam: Nordeste puro, melhor, interior do Ceará caririense. A história se passa num vilarejo e tem como personagens principais Zefa Leonel e Tico Leonel, pais de uma família de oito filhos, e generosos como são, tratam a todos com o mesmo pulso e zelo, formando uma família especial.

Zefa Leonel, mulher forte, trabalhadora, decidida e boa; braba e valente quando necessário. Tico Leonel e filhos acompanham de modo similar esse estilo, brabeza e docilidade se misturam, depende da ocasião. Honestidade, ingenuidade, valentia, poder de decisão e comicidade são fatores presentes. Proprietários da Gruta Azul, herança de antepassados que vem de muitas gerações, onde Zefa encontra uma turmalina de bom tamanho. A valiosa pedra traz recursos e melhoras para a família. Mas isso não interfere na honestidade, união e autenticidade dos Leonel. Porém desperta no povoado toda a ganância e desonestidade daqueles já possuidores de tais predicados. Outro personagem de destaque é Teodora, dona de uma casa noturna, ambiciosa e sem escrúpulos, antigo desafeto de Zefa, que se junta ao coronel da localidade, por meios indecorosos de se apossar da Gruta, onde sabem estarem incrustadas outras turmalinas. A apresentação e valorização do nosso belo e maravilhoso artesanato é destaque.

O que me fez assídua espectadora dessa narrativa, são os personagens, o local, a comicidade, tudo ali que se apresenta é de uma autenticidade, singeleza, que faz rir e emociona. O prefeito, a primeira dama, o padre, a beata, o delegado, o matuto bandido, a irmã de Zefa, são personagens imperdíveis.

O amor à terra, às tradições e aos animais ali encenados, representam muito bem as cenas interioranas, e os que outrora viveram isso não deixariam de se comover, rir e reviver passagens familiares nessa comédia romântica! Pena ser esta a última semana.