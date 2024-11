Antonio Jorge Pereira Júnior: 25 Anos de Pioneirismo e Excelência Jurídica na Unifor

Foto: Divulgação Antonio Jorge Pereira Júnior, doutor e mestre em Direito - USP, professor do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito da Unifor

O Programa de Mestrado e Doutorado em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza (PPGD-Unifor) celebra um marco relevante: seu vigésimo quinto aniversário. Este período não apenas simboliza um quarto de século de contribuições valiosas à sociedade por meio da educação jurídica avançada, mas também reflete o comprometimento do programa com a inovação e a evolução contínua do direito, adotando práticas educacionais pioneiras.

Ao longo desses anos, o PPGD-UNIFOR tem sido um celeiro de mestres e doutores qualificados, contribuindo para o enriquecimento do ensino jurídico e impulsionando o desenvolvimento humano no Brasil. O programa se distingue pela sua dedicação à internacionalização, estabelecendo parcerias com instituições estrangeiras e cultivando um ambiente acadêmico diversificado e inclusivo. O compromisso institucional com a excelência levou o PPGD-UNIFOR a receber a nota 6 da CAPES, o único PPGD da região Norte e Nordeste a alcançar tal status, há 5 anos.

A obrigatoriedade curricular das disciplinas de Didática do Ensino Jurídico e Epistemologia Jurídica é um diferencial do programa, visando a preparar seus alunos para a docência e pesquisa com máxima competência. Nos últimos 12 anos, a disciplina de Didática do Ensino Jurídico tem encorajado a reflexão profunda sobre o papel essencial do educador jurídico, e promovido a adoção de metodologias ativas, de modo que os egressos do PPGD coloquem o aluno no centro do processo educativo, e busquem desenvolver neles as competências, habilidades e atitudes próprias de um jurista.

É uma honra fazer parte desta instituição, que valoriza a liberdade acadêmica e simultaneamente exige de seu corpo docente comprometimento com a inovação e a produção intelectual. A celebração dos 25 anos, por exemplo, foi marcada pelo lançamento de uma obra coletiva dos professores atuais, o que reitera o compromisso do PPGD-Unifor com a constante evolução e melhoria no ensino jurídico. O evento não é apenas um momento de festa para a Unifor, mas também para o Ceará e para o Brasil, simbolizando a contribuição contínua do programa para o avanço do direito no país, em atenção ao lema da instituição fundada por Edson Queiroz: ensinando e aprendendo.