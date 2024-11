Lia de Freitas: Por uma Fortaleza Humana

A eleição em Fortaleza foi marcada por uma disputa acirrada que manteve todos atentos até o último minuto. Com uma diferença de apenas 11 mil votos, Evandro Leitão conquistou uma vitória estreita, mas significativa, que reflete não apenas o cenário político polarizado da cidade, mas também a necessidade de promovermos amplos diálogos para garantir a execução do plano de governo apresentado.

O resultado daquele domingo representa muito mais do que uma simples vitória eleitoral; é um chamado urgente para a construção de uma nova perspectiva política que atenda às expectativas da população jovem, que, em grande parte, foi protagonista dessa eleição. A juventude de Fortaleza espera mais do que promessas. Nossos jovens exigem a ação, a inclusão e a concretização de um projeto de cidade, que vá além dos discursos tradicionais.

Tenho caminhado cotidianamente pela periferia de Fortaleza, desde os primeiros passos do Ceará Sem Fome. Pouco mais de um ano depois da inauguração da primeira cozinha dessa importante política pública estadual, sigo acompanhando o trabalho das pessoas que fazem esse programa acontecer. Entre inúmeras visitas, reuniões e rodas de conversas que realizamos nos diversos territórios da cidade, sempre me deparo com uma juventude sedenta de oportunidades nas mais diversas áreas.

Além de um olhar especial para a juventude, a Prefeitura de Fortaleza precisará de uma abordagem inovadora na forma de se relacionar com a população, especialmente com os fortalezenses que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade. Creio que a nossa gestão petista deverá cumprir o duplo papel de acolher as demandas mais imediatas relacionadas ao cotidiano do nosso povo e, ao mesmo tempo, desenvolver uma comunicação em massa que promova valores humanos, solidariedade, respeito e comportamentos civilizados.

Uma sociedade democrática saudável exige que seus líderes incentivem o debate público com base na razão e na ética, promovendo o respeito às diferenças e combatendo qualquer forma de discriminação e violência. Este é um contraste direto com o comportamento do candidato derrotado, cuja retórica e estilo de comunicação muitas vezes privilegiaram o ódio, o confronto e a desinformação. É contra esse tipo de comportamento que devemos atuar sempre, não apenas em tempos de eleição.