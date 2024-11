Capitão Wagner: Fortaleza 4 vezes mais forte, será?

Foto: Divulgação Capitão Wagner. Presidente do União Brasil no Ceará.

É meus amigos, agora, não tem mais desculpas! Chegou a hora do grupão do PT mostrar para quê veio. Há bem pouco tempo, nós assistíamos a um longo jogo de ping pong entre os gestores do Governo do Estado do Ceará e da Prefeitura de Fortaleza, que jogavam a responsabilidade dos problemas da população, um para o outro, ao invés de buscar soluções.

Com o final das eleições municipais, o Partido dos Trabalhadores arrematou mais uma fatia do poder político do Ceará, a prefeitura de Fortaleza. É bem verdade que os problemas da 4° capital do país são complexos e precisam de tempo e boa gestão para serem solucionados, mas a promessa de uma cidade quatro vezes mais forte ficou na cabeça do povo após a eleição do novo prefeito.

Agora não há mais com quem divergir. O poder está nas mãos do PT. Governo Federal, Governo Estadual, Prefeitura de Fortaleza, Assembleia Legislativa. A parceria entre estes poderes tem obrigação de ser um sucesso e o que esperamos a partir de janeiro de 2025 é que as coisas comecem a caminhar para que ao final do primeiro ano de mandato do novo prefeito, cada fortalezense possa sentir, de forma individual, a real diferença.

A pergunta que não quer calar é: será que vai ter alguma pedra no sapato do novo prefeito? E se tiver, qual será? Arrisco dizer que não deve ser nada fácil governar uma cidade do tamanho de Fortaleza sem fazer um enxugamento da máquina pública, mas será uma realidade possível a Evandro? É público e notório a enxurrada de apoios de prefeitos eleitos e não eleitos, vereadores eleitos e não eleitos, sem contar as alianças com diversos políticos de renome, que foram feitas para auxiliar o "new" petista a conseguir a eleição.

O que essas pessoas vão ganhar? Foram fechados acordos? Estes são questionamentos que precisam ser feitos e que nos preocupam profundamente, porque o Ceará não é, ou não deveria ser o "coração de mãe" do PT, que sempre cabe mais um, mas sim um Estado que tem potencial para ser modelo em gestão e qualidade de vida para o resto do país, Fortaleza idem!

Daqui há um ano a nossa missão será revisitar as instituições: imprensa, Sistema de Justiça, Poder Legislativo, setor produtivo e os demais, para conferir se a democracia será fortalecida ou fragilizada. A hegemonia petista fará bem ou mal a Fortaleza?