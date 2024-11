Wladimir d'Alva: a candidatura de Christiane Leitão é oportunidade histórica para a OAB Ceará

No dia 19 de novembro de 2024, advogados e advogadas do Ceará terão um papel fundamental ao escolher os novos representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no estado. Dentre os nomes que se destacam nesta disputa, um em especial se sobressai pela representatividade, competência e comprometimento com as causas da advocacia: a advogada Christiane Leitão. Sua candidatura é não apenas uma oportunidade de renovação para a classe, mas também representa uma verdadeira reparação histórica para as mulheres, especialmente para as advogadas cearenses.

Christiane Leitão traz consigo uma trajetória marcada por firmeza e ética, valores essenciais para a liderança de uma instituição tão importante como a OAB. Sua atuação ao longo dos anos tem se pautado pela defesa assídua das prerrogativas da advocacia, um dos sustentáculos da profissão. Conhecida por seu compromisso com a valorização dos advogados e advogadas, Christiane sempre deu primazia a iniciativas que visam à capacitação e ao fortalecimento da classe, aspectos essenciais para a construção de uma advocacia mais preparada e unida.

Além de sua competência e experiência, Christiane representa uma quebra de paradigmas. Em um espaço que até hoje foi dominado por homens, sua eleição como a primeira mulher presidente da OAB Ceará seria uma conquista que vai muito além da representatividade de gênero. Ela traria um novo horizonte, simbolizando o reconhecimento da contribuição inestimável das mulheres à advocacia e a reafirmação de que a OAB precisa refletir a diversidade que existe na sociedade atual.

Para as advogadas cearenses, especialmente, a eleição de Christiane seria um marco de empoderamento, valorização e respeito. Ao longo da história, as mulheres enfrentaram inúmeros desafios para garantir seu espaço na advocacia, e a eleição de Christiane seria uma justa homenagem a todas aquelas que, com determinação, abriram caminho para as futuras gerações. A vitória de Christiane, portanto, seria um tributo à luta das mulheres por equidade e uma inspiração para todas que almejam transformar o cenário jurídico.

O pleito de 2024 é, sem dúvida, uma grande oportunidade para fortalecer a advocacia cearense. Christiane Leitão surge como uma liderança capaz de trazer uma visão renovada, inclusiva e comprometida. Sua eleição seria, portanto, um passo significativo rumo a uma OAB mais representativa e mais forte, reforçando o papel essencial da advocacia para a construção de uma sociedade justa e democrática.