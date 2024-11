Foto: JÚLIO CAESAR FORTALEZA-CE, BRASIL, 25-10-2024: Reportagem sobre AVC no Hospital Geral de Fortaleza. José Airton Pereira da Silva, 61, pescador. (Foto: Júlio Caesar/O Povo)

A luta contra uma enfermidade requer de nós fotógrafos uma sensibilidade ainda maior. Traduzimos em imagem a batalha de alguém com seu próprio corpo. Por vezes difícil, dolorida e que mete medo. A imagem foi escolhida pensando nos detalhes, no aprisionamento de um corpo e vontade de ser livre e fazer tudo que tem vontade. Liberdade para fazer as coisas simples do dia a dia e permanecer firme.