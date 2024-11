José Guimarães: Transnordestina — O futuro é agora

Temos muito o que comemorar ao chegar no fim deste ano de vitórias para o Brasil. Vimos o desemprego recuado a 6,5%, a inflação controlada, uma alta do PIB projetada a mais de 3%, crescimento da economia, recorde na bolsa e tantos índices que nos fazem ter certeza de um 2025 ainda

mais promissor.

Esse resultado é fruto do comprometimento do presidente Lula com os brasileiros e brasileiras.

Mais uma prova concreta de que estamos no caminho para avançar o Brasil aconteceu na última semana, e o Ceará mais uma vez é protagonista.

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) autorizou os R$ 3,6 bi para a conclusão de uma das principais obras de infraestrutura do século: a Ferrovia Transnordestina. Tenho orgulho de ter feito parte diretamente desse marco.

Como líder do presidente Lula na Câmara relatei o projeto que permite essa operação e a retomada dessa obra vital para o desenvolvimento econômico sustentável do nosso Estado. Não é pouca coisa.

Apenas esse trecho da obra irá gerar 4 mil empregos diretos. O trecho inicial dessa retomada vai de Quixeramobim a Quixadá, terá cerca de 50 quilômetros e vai demandar cerca de R$ 750 milhões de reais, sendo R$ 600 milhões do BNDES.

A Transnordestina é a grande marca do governo petista no Nordeste. Uma obra idealizada há 100 anos e que somente o visionário Luiz Inácio Lula da Silva teve a audácia de tirar do papel. Esse momento é crucial, uma vez que a nossa perspectiva é entregar a estrada de ferro que irá transformar a realidade de milhões de pessoas até o fim de 2026.

A Transnordestina vai dobrar a capacidade de escoamento de cargas do Porto do Pecém até 2035. Uma integração direta com os portos de Suape em Pernambuco e Eliseu Martins, no Piauí.

A ferrovia será crucial para o escoamento de grãos, responsável pelo transporte de minérios, fertilizantes e combustível. Uma verdadeira revolução na economia cearense e de toda a região".

No desgoverno Bolsonaro, vimos essa obra vital virar um canteiro de obras abandonado, uma irresponsabilidade e desrespeito principalmente com os nordestinos. É um novo tempo.

O Brasil voltou. A reconstrução do nosso país é uma realidade e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) é a retomada do investimento público que viabiliza das obras estruturantes gerando renda e emprego para todos os brasileiros e brasileiras. n