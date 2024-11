Luiz Gastão: Uma década de saberes e tradições

Em 2025, o Encontro Sesc Herança Nativa celebra uma década de um trabalho fundamental para a valorização da cultura cearense. Ao longo desse tempo, o evento tem se mostrado mais do que uma simples programação cultural: ele é resultado da culminância de ações permanentes que o Sistema Fecomércio, por meio do Sesc, realiza ao longo do ano, promovendo as tradições e a preservação dos saberes e fazeres do Ceará.

Neste ano, ao celebrarmos a décima edição, com uma programação diversificada, no Sesc Iparana Hotel Ecológico, de 8 a 12 de novembro, convidamos a fazer um passeio por nossas raízes. É como percorrer os caminhos dos nossos ancestrais, por meio dos saberes das comunidades indígenas, ciganas, quilombolas, sertanejas e serranas. Em cada dança, receita e experiência trocada sentimos a presença das gerações que vieram antes de nós e que, com orgulho, moldaram o que somos hoje.

O Herança tem se consolidado como um espaço de encontro e reflexão sobre a identidade cultural e social do Estado, reunindo povos originários, comunidades tradicionais e outros agentes culturais em um processo contínuo de reconexão com suas raízes. Ao longo dessa jornada, tem desempenhado um papel fundamental no fortalecimento da memória coletiva, na valorização dos saberes ancestrais e na ampliação do reconhecimento da diversidade cultural cearense.

Ao promover a preservação da memória social, o projeto reforça a importância de cada povo, cada raiz, e cada prática tradicional, incentivando as comunidades a se reconhecerem, se fortalecerem e se orgulharem de sua história. O Herança Nativa é um convite para que todos olhem para suas origens com um novo olhar, um olhar que reconhece o valor de sua ancestralidade e a importância de manter vivo esse legado.

A trajetória do Herança Nativa se estabelece como um palco de trocas culturais, um espaço onde tradições são renovadas e onde a nossa história se faz presente em cada detalhe. O Sistema Fecomércio Ceará e o Sesc reafirmam seu compromisso com a cultura, a memória e o respeito pela diversidade, honrando a riqueza das vozes que ecoam do nosso Estado. n