Wagner Pires: Sindicatos, trabalhadores e o século XXI

Foto: Arquivo Pessoal Wagner Pires. Mestre em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior.

O século XXI parece reservar à classe trabalhadora mitos e enganações. O futuro, com menos esforço, não se cumpriu. Ao contrário, temos mais trabalho duro, para conseguir um lugar ao sol. A tecnologia se revelou contradição e segue modificando nossas vidas, nossa forma de trabalhar e mesmo nossa sociabilidade. A virtualidade nos faz ver tudo que nos parecia sólido se desmanchar no ar. O trabalho remoto e as reuniões virtuais são uma realidade a qual precisamos nos adaptar. As novas tecnologias de informação e comunicação nos permitem alcançar um número ilimitado de pessoas. Precisamos partir dessa realidade e construir um movimento sindical apto a esse novo momento. Talvez seja esta a maior tarefa desses novos tempos para o sindicalismo. Como mobilizar trabalhadores e trabalhadoras no universo virtual?

Longe de serem estáticos, os sindicatos seguem buscando se aproximar dos trabalhadores, pois as ideologias que desejam manter tudo como está, avançam. O Sintufce acredita ser possível resistir e seguir relevante em sua missão de defender as universidades públicas, bem como seus servidores que garantem a excelência das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Neste novembro, o IX Congresso das Servidoras e Servidores das Universidades Federais no Estado do Ceará debaterá os rumos que o Sintufce deve tomar, reforçando que não avançaremos para uma sociedade mais justa e menos desigual sem a atuação firme do sindicato que representa os Trabalhadores Técnico Administrativo em Educação (TAE) no Ceará.

O congresso realizará debates para que o sindicato siga garantindo a participação de todos, atuando em todas as lutas, sejam contra o desmonte do serviço público, contra os ataques às universidades ou em defesa de todas e todos os oprimidos.

Queremos organizar nossas fileiras e seguir reforçando a crença na vocação da universidade para aperfeiçoar os seres humanos, dizendo em alto e bom som, a todos os inimigos da universidade, que não somos máquinas e que a tecnologia deve estar a serviço de mais tempo livre para todos e do cuidado com nosso planeta.