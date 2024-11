Acrísio Sena: Educatech: tecnologias para educar

Foto: Arquivo Pessoal Acrísio Sena. Diretor-presidente do Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec).

O desenvolvimento tecnológico atravessa todas as áreas da vida das pessoas. Na educação, esse caminho não seria diferente. Com crianças e adolescentes considerados nativos digitais, a prática docente vem passando por importantes transformações, fruto de reflexões sobre o impacto das novas tecnologias na rotina escolar e no processo de aprendizagem dos estudantes.

É nesse contexto que o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), em parceria com a Secretaria da Educação (Seduc) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE), criaram o Educatech. Trata-se de um programa de qualificação, na modalidade online, para professores da educação profissional das escolas públicas estaduais, que reúne conteúdos teóricos e práticos sobre o uso em sala de aula de metodologias ativas, tecnologias educacionais digitais, aplicação da inteligência artificial na educação, design educacional, currículo digital e ética e cidadania digital.

Além de compartilhar ferramentas modernas e proporcionar aos professores o contato com conhecimentos e técnicas inovadoras de ensino, o Educatech tem o intuito de criar um ambiente de estudo e debate sobre essas transformações e seus impactos na vida da comunidade escolar. O programa parte dos seguintes questionamentos: quem são os estudantes e os (as) professores (as) dos novos tempos e como tem sido esse encontro nas salas de aula cearenses?

Um dos assuntos abordados no Educatech, por exemplo, é o papel da Inteligência Artificial na educação. A ideia é estimular o debate sobre o uso atual das IAs e demonstrar como elas podem ser usadas de forma criativa, interativa e centrada no contexto de seus usuários. Uma vez que esses sistemas estão ficando cada vez mais "inteligentes", é indispensável que o professor se aproprie dessa tecnologia e oriente os estudantes sobre os usos responsáveis dos resultados gerados.

Acreditamos que o conjunto de técnicas e ferramentas e o espaço de experimentação promovido pelo Educatech para os professores das escolas públicas profissionalizantes vai estimular um ambiente escolar dinâmico, potencializando os saberes dos professores em suas respectivas áreas de ensino. Nossa expectativa é que isso resulte em uma comunidade escolar engajada em práticas pedagógicas inovadoras e alinhadas com os temas atuais.