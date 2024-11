Salão de Outubro - 50 anos

Na década de 1970, em meio às turbulências que caracterizaram os anos de opressão política e estética no país, algumas regiões do Brasil testemunharam a resistência artística através de novas formas de expressão. Em 1973, algo inovador emergiu na cena artística da cidade do Crato e da região do Cariri cearense: o Grupo de Artes Por Exemplo - um coletivo de artistas comprometidos em formar um núcleo de criação e divulgação das expressões da arte local. Entre outras iniciativas, o grupo Por Exemplo realizou o primeiro "Salão de Outubro" - evento que coordenei e que teve sua primeira edição em 1974, tornando-se, ao longo dos anos, um dos mais importantes eventos culturais da região do Cariri cearense.

Nas décadas seguintes, o Grupo de Artes Por Exemplo evoluiu e deu origem ao movimento Nação Cariri - uma iniciativa cultural mais abrangente, que passou a envolver também artistas de Fortaleza e de outras capitais do Nordeste. Esse movimento produzia jornais, revistas, livros, e realizava espetáculos musicais, teatro, filmes, discos, entre outras manifestações culturais. O "Salão de Outubro" manteve a sua proposição de hibridizar diferentes linguagens artísticas e promover o encontro de símbolos contemporâneos e globalizados com elementos da cultura local, marcada pela influência de múltiplos povos e etnias. O Salão reunia artistas consagrados com iniciantes, vanguardistas com representantes da tradição popular, rompendo barreiras entre gêneros e classes sociais, no que se convencionou chamar de "cultura insubmissa", ainda influenciada pelos movimentos de "contracultura" e de resistência política, durante os anos de chumbo da ditadura militar que sufocava o país.

O "espírito insubmisso" e "transmoderno" das primeiras edições continuou pulsante na edição comemorativa de 50 anos do "Salão de Outubro" (1974-2024) e reuniu diversas linguagens artísticas: artes visuais, recitais, lançamentos literários, teatro, performances, dança, moda, cinema e espetáculos musicais - com presença de artistas de várias cidades cearenses e o envolvimento caloroso do público. Levando-se em conta o sucesso dessa edição, o "Salão de Outubro" deverá continuar e se expandir, continuando a promover a riqueza cultural do Cariri cearense, em conexão com outras regiões brasileiras e mesmo com o exterior. n