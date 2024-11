Andre Fernandes: Mentoria para síndicos e moradores

A gestão de um condomínio é uma tarefa desafiadora e, quando o síndico é também morador, as dificuldades podem se intensificar. É comum que muitos síndicos moradores assumam essa responsabilidade por vontade de contribuir com a comunidade, mas sem o preparo necessário para lidar com questões financeiras, jurídicas e operacionais que surgem no dia a dia de um condomínio. Nesse contexto, a implementação de programas de mentoria surge como uma solução eficaz para otimizar a administração condominial.

A primeira área em que a mentoria é a gestão financeira. Muitos síndicos, ao assumirem a administração de um condomínio, encontram dificuldades para equilibrar receitas e despesas, realizar orçamentos adequados e, principalmente, evitar inadimplência. Um mentor experiente pode fornecer orientações sobre planejamento financeiro, além de sugerir medidas preventivas, como a criação de um fundo de reserva mais robusto ou a negociação com fornecedores.

Outro ponto é o conhecimento jurídico. A administração de um condomínio envolve uma série de regras e leis, como a Lei do Condomínio e o Código Civil, além de convenções internas que, muitas vezes, são complexas. A falta de conhecimento dessas normativas pode resultar em ações judiciais ou multas. Com uma mentoria, o síndico morador pode se capacitar, entender os direitos e deveres de cada condômino e tomar decisões embasadas na legislação, minimizando os riscos de litígios.

Além disso, questões operacionais como a contratação e supervisão de prestadores de serviços, manutenção de áreas comuns e resolução de conflitos entre moradores são frequentemente negligenciadas ou mal administradas por falta de experiência. Um mentor especializado na área condominial pode ajudar o síndico a adotar práticas de governança mais eficientes, desde a escolha criteriosa de fornecedores até o acompanhamento de obras e reformas.

Investir em programas de mentoria para síndicos moradores é uma estratégia inteligente para otimizar a gestão financeira, jurídica e operacional dos condomínios, promovendo uma administração mais eficiente e satisfatória para todos.